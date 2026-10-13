Ройтерс: Два кораба бяха ударени от дронове край България

Международната информационна агенция Ройтерс отрази инцидентите с два кораба, ударени от дронове край Българското Черноморие, при които единият плавателен съд е потънал, а другият е получил повреди.

Украинският кораб „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е бил поразен от три дрона около 1:30 ч. през нощта, на приблизително 18 морски мили (33 километра) от българския бряг, съобщи премиерът Румен Радев във вторник.

На борда е имало 15 души – седем украинци и осем азербайджанци. Целият екипаж е бил спасен, като петима души са получили медицинска помощ. Няма данни за сериозно пострадали. При инцидента с потъналия кораб е бил спасен един член на екипажа.

Радев ще разговаря с генералния секретар на НАТО

„Това е абсолютно неприемливо – поредна атака в непосредствена близост до български териториални води“, заяви Радев в телевизионно обръщение.

Премиерът съобщи, че предстои разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той подчерта, че засега няма категорични доказателства кой стои зад нападението, но според него резултатът от атаката е в полза на Руската федерация. Радев заяви и намерение да призове руския посланик във връзка със случилото се.

По информацията, отразена от Ройтерс, това е вторият подобен инцидент в рамките на една седмица. Случаят поставя отново въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море на фона на продължаващата война между Русия и Украйна.

В последваща редакционна корекция агенцията уточнява, че „Челси 3“ е бил повреден, а не потопен, и премахва твърдението, че плавателният съд е украинска собственост.