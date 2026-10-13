Кирил Петков разкритикува реакцията на властите след атаките срещу кораби в Черно море

Във връзка с новите нападения с дронове срещу кораби в Черно море в близост до българския бряг бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков критикува реакцията на българските власти и постави въпроса за позицията на президента Илияна Йотова. В публикация във Facebook той предупреди за рисковете за страната, ако правителството не предприеме действия на международно ниво.

„А Илияна Йотова, нашият върховен главнокомандващ, къде е нейната ясна и категорична позиция в този кризисен момент?“, написа Петков.

По думите му министър-председателят все още не е наясно кой е отговорен за поредния потопен кораб, въпреки че, както посочва Петков, плавателният съд е собственост на украинска компания и на борда му има украински граждани.

Според бившия съпредседател на ПП нерешителната реакция на първите нападения е насърчила нови атаки.

„Путин усети слабостта, колебливостта и нерешителността след първите нападения срещу кораби и отговаря с още по-голяма наглост и дързост“, заявява той.

Според него при подобен сценарий спирането на доставките към българската рафинерия може да се превърне в реална възможност и допълнителен риск за страната.