Кирил Петков разкритикува реакцията на властите след атаките срещу кораби в Черно море
Той попита къде е „ясната и категорична позиция“ на президента Илияна Йотова
Във връзка с новите нападения с дронове срещу кораби в Черно море в близост до българския бряг бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков критикува реакцията на българските власти и постави въпроса за позицията на президента Илияна Йотова. В публикация във Facebook той предупреди за рисковете за страната, ако правителството не предприеме действия на международно ниво.
„А Илияна Йотова, нашият върховен главнокомандващ, къде е нейната ясна и категорична позиция в този кризисен момент?“, написа Петков.
По думите му министър-председателят все още не е наясно кой е отговорен за поредния потопен кораб, въпреки че, както посочва Петков, плавателният съд е собственост на украинска компания и на борда му има украински граждани.
Според бившия съпредседател на ПП нерешителната реакция на първите нападения е насърчила нови атаки.
„Путин усети слабостта, колебливостта и нерешителността след първите нападения срещу кораби и отговаря с още по-голяма наглост и дързост“, заявява той.
Според него при подобен сценарий спирането на доставките към българската рафинерия може да се превърне в реална възможност и допълнителен риск за страната.