Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Шестима моряци са пострадали при атаката срещу товарния кораб CHELSEA 3 край Бяла. Всички 15 души от екипажа са спасени, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

Петима от пострадалите са с леки наранявания, а един е получил изгаряния и е транспортиран до Военномедицинската академия. Един от моряците има и по-сериозна травма в областта на главата.

Сигналът за инцидента е подаден около 2:00 часа през нощта. Екипажът, съставен от седем украински и осем азербайджански граждани, е евакуиран с катер на „Гранична полиция“ и откаран до Морска гара – Варна.

Корабът е пътувал от Турция към Молдова без товар, след като е доставил украинско зърно в турско пристанище. По предварителна информация плавателният съд е останал на вода и няма данни за изтичане на гориво или замърсяване на морето.

Втори инцидент: Кораб потъна край Крапец

При отделен инцидент на около 17 морски мили от Крапец друг плавателен съд е потънал. По последни данни най-малко четирима души са спасени.

„Информацията оттам е съвсем откъслечна и много непълна. Към момента разполагаме с информация за поне четирима спасени“, заяви Смърков.

Все още няма потвърдени сведения за състоянието на останалите членове на екипажа, както и подробности за самоличността на потъналия кораб и обстоятелствата около инцидента.