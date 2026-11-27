Синдикат „Пътно дело“ към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настоява действията по съкращения в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да не бъдат допускани преди приключването на общественото обсъждане на проекта за нов Устройствен правилник на агенцията, чийто срок изтича на 2 декември 2026 г.

Повод за позицията са публично заявените на 26 ноември 2026 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) арх. Иван Шишков намерения за съкращаване на 413 служители в АПИ.

"Синдикат „Пътно дело“ изразява своето дълбоко възмущение от публично заявените на 26.11.2026 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков намерения за съкращаване на 413 служители в Агенция „Пътна инфраструктура“ без предварително информиране и провеждане на конструктивен диалог със социалните партньори."

В доклада на министъра до Министерския съвет (МС) от 2 ноември 2026 г. предложеното намаляване на щатната численост на АПИ от 2411 на 1798 щатни бройки е мотивирано с оптимизация на организационната структура, прецизиране на функциите, преодоляване на дублиращи се дейности и повишаване на административната ефективност. Според синдиката в публичното си изявление министърът говори за съкращаване на служители, което придава различно социално измерение на реформата.

"За нас е недопустимо работещите в системата на пътното дело и техните синдикални представители да научават от средствата за масово осведомяване за намерения на принципала, касаещи тяхната трудова и социална сигурност."

"Още по-обезпокоителен е фактът, че конкретните параметри на съкращенията се оповестяват преди изтичането на срока за обществено обсъждане на проекта на нов Устройствен правилник на АПИ – 2.12.2026 г."

Според синдиката това поставя въпроса дали общественото обсъждане е реална възможност за участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения, или е сведено до формално изпълнение на нормативно установена процедура по отношение на вече взети решения. В позицията се посочва още, че значителна част от служителите в АПИ работят при хроничен недостиг на кадрови ресурс, нарастващ обем възлагани дейности, висока професионална отговорност и възнаграждения, които не съответстват в достатъчна степен на характера, сложността и обществената значимост на работата.

"Зад всяка щатна бройка стои човешка съдба, семейство, професионален опит, натрупвана с години експертиза и отговорност."

Синдикатът настоява за незабавно провеждане на конструктивен и равнопоставен социален диалог със синдикалните организации, за предоставяне на функционалния анализ, обосноваващ структурните промени, както и на конкретна информация за броя, обхвата и критериите за съкращаване на служители. Позицията е изразена и в официално становище до министър-председателя, МС, МРРБ и Управителния съвет (УС) на АПИ, както и в рамките на общественото обсъждане.

При реализиране на съкращенията синдикатът настоява за предварително договаряне, финансово обезпечаване и гарантиране на обезщетение в размер на не по-малко от 10 брутни месечни възнаграждения за всеки служител с прекратено трудово или служебно правоотношение, без ограничаване на останалите му законово установени права. Според организацията в бюджетните разчети следва да бъдат предвидени и средствата за социална защита на засегнатите служители, след като реформата е финансово мотивирана.

"Синдикат „Пътно дело“ не приема цената на административната реформа да бъде заплащана от работещите в системата – нито от тези, които ще загубят работните си места, нито от тези, които ще останат да изпълняват нарастващ обем от задължения при намален кадрови ресурс."

"Социалният диалог не е формалност, а структурните реформи не могат да бъдат провеждани за сметка на хората, без тяхното участие и без гаранции за тяхната социална сигурност."

При липса на адекватна институционална реакция синдикатът си запазва правото да предприеме всички допустими от закона синдикални действия в защита на правата и интересите на работещите.