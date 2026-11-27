Русия обвини Латвия, че умишлено създава затруднения пред доставките на руско зърно към международните пазари. Според Москва ограниченията могат да създадат допълнителни рискове за глобалната продоволствена сигурност, предаде Ройтерс.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви в публикация на сайта на ведомството, че латвийските власти проверяват пратки с руско зърно за евентуално наличие на открадната украинска селскостопанска продукция.

По думите ѝ Рига търси възможности за пълно преустановяване на транзита на руски зърнени доставки през своя територия.

Захарова отправи обвинения и към Латвия и останалите балтийски държави, като заяви, че позволяват на украински дронове да използват въздушното им пространство за атаки срещу руски обекти.

Руската представителка не представи доказателства в подкрепа на последните си твърдения, отбелязва Ройтерс.