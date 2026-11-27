Софийският районен съд остави в ареста единия от двамата 19-годишни младежи, обвинени в блудство с 16-годишно момиче. Другият обвиняем е пуснат под домашен арест.

Пострадалата е различна от 15-годишното момиче, за което се твърди, че е било подложено на сексуално посегателство в нощта на Хелоуин. И тя обаче е присъствала на същото празненство и е част от компанията.

Заседанието се проведе при закрити врата. Прокуратурата представи видеозаписи и свидетелски показания като доказателства по случая.

„Има достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение, че двамата са извършили престъплението, за което са обвинени“, заяви прокурорът Георги Коджаниколов.

По време на заседанието на единия от обвиняемите му прилошало и се наложило да бъде извикан медицински екип. Съдът е взел предвид здравословното му състояние при определянето на мярката „домашен арест“.

Адвокатът на оставения в ареста младеж Тодор Тодоров заяви, че ще обжалва решението. По думите му клиентът му не е участвал в блудството от нощта на Хелоуин, а присъствието му на партито дори е помогнало да бъдат предотвратени по-тежки последици за момичето.

Адвокатът посочи още, че част от видеата са заснети с телефона на младежа, но не от него. Според защитата той може да носи отговорност единствено за произведен изстрел с газов пистолет.

Разследването по случая продължава. Междувременно прокуратурата е повдигнала обвинение и на друг 19-годишен младеж за създаване на порнографски материали и хулигански действия, свързани със същото събиране. По случая вече са задържани общо четирима души – трима непълнолетни и един пълнолетен.

Вчера Софийският градски съд потвърди постоянния арест на тримата непълнолетни, обвинени в блудство с 15-годишното момиче.