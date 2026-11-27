Убитият 48-годишен мъж, който беше открит мъртъв с прободни рани на столичния бул. „Шипченски проход“ тази сутрин е убит от 21-годишния си син.

Сигналът е получен в 06:00 ч. за наръгано лице на булеварда. По данни на очевидци малко преди да почине мъжът е казал, че нападението е извършено от сина му.

Мъжът е бил нападнат с нож в дома си, а в последствие, докато има прободна рана, се придвижил до мястото, на което е намерен в последствие.

Съседи в сградата съобщават за скандали между бащата и сина. По думите им младежът е художник, имал е проблеми с наркотиците и е посещавал психолог заради психични проблеми, описват го като асоциален. Забелязван е многократно в неадекватно състояние, споделят съседите и допълват, че единствен родител на момчето е бил баща му.

До момента не са подавани сигнали до полицията заради скандалите или проблемите в семейството.

Работи се по изясняване на обстоятелствата около престъплението и местоположението на предполагаемия извършител, който е в неизвестност.