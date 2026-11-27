"Практиката по повторна обработка и стерилизация на изделия за еднократна употреба в Отделението по оперативна гинекология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛ) „Н. И. Пирогов“ е преустановена след 8 октомври 2026 г.", заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в рамките на парламентарния контрол в Народното събрание.

По думите на Ивкова органите, които Министерството на здравеопазването (МЗ) е сезирало, за да направят проверки, не са излезли с констатации за нарушения. Въпросът е зададен от Анна Бодакова („Демократична България“).

Проверката в УМБАЛ „Пирогов“ е разпоредена от звено „Вътрешен одит“ на МЗ след оповестяването на журналистическо разследване. Успоредно са извършени проверки от три независими контролни органа – Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ).

Според Бодакова поводът за въпроса е журналистическо разследване, че в отделението са използвани многократно при различни пациентки хирургически медицински изделия, които по данни на производителя са предназначени за еднократна употреба. Разследването включва интервю с лекар от болницата, пожелал анонимност.

Министърът посочи, че през януари 2025 г. в отделението е въведена инструкция за подготовка и стерилизация на хирургични инструменти, включително предназначени за еднократна употреба. Инструкцията е издадена въз основа на положително становище на представител на производителя, според което инструментите могат да бъдат използвани след почистване и стерилизация с етиленов оксид или при ниска температура.

За периода от 1 януари 2025 г. до 29 октомври 2026 г. болницата е закупила 10 инструмента „кайман“ – по 5 от два размера. Изделията не се заплащат от пациентите и не са включени в цената на клиничните пътеки.

Установени са 71 процедури по повторна стерилизация през 2025 г., от които 42 между 27 май и 17 ноември, и 31 през 2026 г., от които 17 между 3 февруари и 11 юни. По уточнение на Ивкова на стерилизация подлежат и предварително подготвени инструменти, които не са били използвани по време на операция, поради което броят на процедурите не е равнозначен на брой повторни употреби при пациенти.

От началото на 2026 г. са извършени 45 проверки на място по противоепидемичния контрол, включително в операционния блок и централната стерилизация. За проверявания период болницата не е съобщавала, а СРЗИ не е регистрирала епидемичен взрив или завишен брой вътреболнични инфекции.

След повторно запитване от болницата представителят на производителя е променил първоначалното си положително становище на отрицателно. След 8 октомври 2026 г. практиката по повторна обработка и стерилизация на изделия за еднократна употреба е преустановена.

Органите на прокуратурата не са уведомявани, тъй като от извършените до момента проверки не са налице данни за извършени противоправни деяния, заяви министърът.

По думите ѝ случаят е показал необходимост от ясни правила, еднакви за всички. МЗ е подготвило промени в Закона за медицинските изделия с изрична забрана за повторна употреба на изделия, предназначени от производителя за еднократна употреба. Законопроектът е приет от Министерския съвет (МС) на 18 ноември т.г. и е внесен в НС. След влизането му в сила ИАЛ ще осъществява проверки за спазването на забраната.