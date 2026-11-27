Столичната община (СО) е в готовност за очакваното застудяване и снеговалеж, като на разположение са 339 специализирани машини, от които 170 снегорина, съобщиха от пресцентъра на общината. Предвидена е и малогабаритна техника за почистване на тесни улици, тротоари, велоалеи и пешеходни пътеки.

Налични са близо 24 000 тона смеси за зимните обработки и 5000 тона пясък за Природен парк „Витоша“. В различните части на града са определени близо 50 точки за бърза реакция.

"Правим необходимата подготовка, за да няма изненади. Осигурени са материалите, всички са в готовност и е създадена организация. Процесът е обезпечен и работата на екипите е координирана", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Метеорологичната обстановка се следи постоянно. Съгласно договорите снегопочистващата техника трябва да бъде разположена на определените места минимум два часа преди прогнозирания час за начало на снеговалежа, а със започването му започват и обработките против заледяване.

Първо се обработват основните пътни артерии, маршрутите на градския транспорт и общинските пътища. Следват улиците с болници, училища и детски градини, а след това кварталните улици, тротоарите и останалите възложени участъци.

Контролът върху изпълнителите се осъществява в реално време – машините са оборудвани с GPS устройства и датчици на греблата и разпръсквачите, които позволяват проследяване на местоположението и извършваните обработки. Столичният инспекторат следи изпълнението на дейностите, а в новите договори предвидените санкции за неизпълнение са увеличени.

От 1 декември до 31 март ще се прилага зимна организация на движението в Природен парк „Витоша“, която дава приоритет на достъпа с градски транспорт и съобразява автомобилния трафик с наличния капацитет за паркиране.

В почивни, неработни и празнични дни между 11:00 и 16:00 ч. движението по пътищата от кв. „Бояна“ до местността Офелиите и от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“ ще се управлява от Общинска полиция. При запълване на капацитета за паркиране се въвежда временно ограничение, а при свободни места и осигурено преминаване на автобусите достъпът остава отворен.

От общината призовават гражданите, бизнеса и етажните собствености да почистват прилежащите пространства пред домовете и офисите си за свободно и безопасно преминаване на пешеходците през зимата.