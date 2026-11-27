Столичната община (СО) започна изпълнението на проекта „Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община“ с 282 млн. евро безвъзмездна европейска помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., съобщи кметът на София Васил Терзиев на откриващото събитие на метростанция „Арена.

"Развитието на градския транспорт изисква дългосрочно мислене - такова, което излиза извън мандата на един кмет или на едно правителство, но поставя основите на качеството на живот в един град. За да го постигнем, не е достатъчно само да знаем накъде сме тръгнали - трябва да осигурим и необходимите средства. Затова партньорства като това, което насочва стотици милиони евро европейско финансиране към развитието на тази ключова система, са от изключителна важност", заяви Терзиев.

Проектът предвижда доставка на 141 нови превозни средства – 16 метровлака за линии 1, 2 и 4, 75 тролейбуса и 50 електробуса. Строителството на 7 нови метростанции се очаква да завърши до средата на 2028 г.

Първите електробуси се очакват през второто тримесечие на 2027 г., а доставките на тролейбуси трябва да започнат около септември същата година. Метровлаковете се очакват до есента на 2028 г.

"С този проект правим сериозна крачка към по-добре свързана транспортна мрежа и по-удобно пътуване в града. Предвидена е доставката на общо 141 нови превозни средства – 16 метровлака за линии 1, 2 и 4, 75 тролейбуса и 50 електробуса. Тролейбусите ще бъдат с батерии за автономно придвижване, което ще позволи разширяване на маршрутната мрежа и създаване на нови връзки между кварталите. Електробусите ще обслужват две нови рингови линии – № 71 между „Левски Г“ и „Гоце Делчев“ и № 75 между „Гео Милев“ и „Павлово“", посочи заместник-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ и ръководител на проекта Иван Николов.

От общо 75 тролейбуса 40 ще бъдат съчленени, а 35 – единични.

Проектът включва и инвестиции в метрото – разширение на третата линия през кв. „Слатина“ и изграждане на метростанция до жп гара „Обеля“ с тунелна връзка към метродепо „Обеля“. Предвидени са средства и за градска инфраструктура, сред които вече изградените участъци на бул. „Тодор Каблешков“ между ул. „Луи Айер“ и бул. „Черни връх“ и на бул. „Рожен“ до Северната скоростна тангента. Финансирането ще покрие част от направените инвестиции в тези обекти.

"Целта ни е до 2030 г. всички превозни средства от наземния градски транспорт да бъдат нископодови и климатизирани, а до 2040 г. общественият транспорт в София да бъде с нулеви емисии. Осигурените 282 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране са важна стъпка към постигането на тези цели", допълни кметът.

Проектът се изпълнява в партньорство със „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД, а средствата се комбинират с дългосрочния инвестиционен заем на СО. По данни от Информационната система за управление и наблюдение договорът е най-големият по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., по който СО е бенефициент, от първия програмен период 2007–2013 г. насам.