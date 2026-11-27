Разследване за предполагаемо изтезание на непълнолетен е започнала Районната прокуратура в Плевен. Случаят е от възпитателното училище-интернат „Христо Ботев“ в село Подем, съобщиха от държавното обвинение.

Според първоначалната информация деянието е извършено на 25 ноември 2026 г., а досъдебното производство е образувано на 27 ноември.

Разследването е за изтезание на непълнолетно лице, което се намира под чужди грижи или възпитание. Производството е започнало при условията на неотложност, като първото процесуално действие е бил разпит на свидетел.

При разследването е направен оглед на местопроизшествието, а оттам са иззети вещи, които могат да имат отношение към случая.

Две непълнолетни лица са освидетелствани, като са назначени и медицински експертизи за изясняване на обстоятелствата около предполагаемото насилие.

От прокуратурата посочват, че децата са настанени във възпитателното училище-интернат с решения на съда, като приложената мярка е по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Всички компетентни институции ще бъдат ангажирани по случая, допълват от държавното обвинение.

Случаят се разследва от полицейски служител на Районното управление в Долна Митрополия, под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Плевен.

Действията по разследването продължават, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента и да бъдат установени лицата, отговорни за предполагаемото престъпление.