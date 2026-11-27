Никола Цолов завърши на седма позиция в квалификацията за Гран При на Катар във Формула 2. Българският пилот на Campos Racing си осигури място в челната десетка на стартовата решетка след оспорвана сесия на пистата „Лусаил“, в която малките разлики между състезателите направиха битката за по-предни позиции особено оспорвана.

Никола Цолов: Не знам кога ще се състезавам отново

Цолов пристигна в Катар с амбиции да се върне на върха в битката за титлата. Преди предпоследния кръг от сезона българинът заема второто място в генералното класиране с 200 точки. Пред него е Рафаел Камара с 207, а трети се нарежда ирландецът Алекс Дън с 189 пункта. Камара обаче пропуска последните два кръга заради ангажиментите си с отбора на Haas във Формула 1, което отваря широко вратата за Цолов и Дън.

Седмата позиция дава на Цолов добра изходна позиция за състезателния уикенд в Катар. В събота предстои спринтовото състезание, а в неделя е основната надпревара. Във Формула 2 първите десетима в квалификацията стартират в обратен ред в спринта, което означава, че седмото място осигурява на българина четвърта позиция на стартовата решетка за тази надпревара.

Американският дебютант Уго Угочукву поднесе голямата изненада в квалификацията, след като заслужи първата позиция с време от 1:35.818 минути. Втори се нареди Габриеле Мини, който остана на едва 44 хилядни от секундата зад победителя. Конкурентът на Никола Цолов в битката за шампионската титла Алекс Дън завърши трети, следван от Люк Браунинг.

Квалификацията предложи сериозна драма в заключителните минути. Малко повече от пет минути преди края Себастиан Монтоя загуби едно от колелата на своя болид, което доведе до появата на червен флаг.

След подновяването на сесията Мини временно оглави класирането, но Угочукву подобри неговото постижение. Нов червен флаг заради спрелия на пистата Рафаел Виягомес сложи преждевременен край на квалификацията. Съотборникът на Цолов в Кампос Рейсинг Ноел Леон завърши пети, с две позиции пред българина.

Катарският кръг е предпоследен за сезона и може да се окаже решаващ за разпределението на титлата. След него пилотите ще имат още една възможност да съберат точки във финалния кръг в Абу Даби.