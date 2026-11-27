Марсилия може да понесе тежки наказания от УЕФА заради безредиците и нападението над привържениците на Левски по време на двубоя между двата отбора от Лига Европа. Според френското издание RMC Sport клубът е изправен пред реална опасност от затваряне на части от стадион „Велодром“, провеждане на срещи без публика и сериозна финансова санкция.

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Европейската футболна централа вече назначи дисциплинарни инспектори, които ще разследват случилото се на 26 ноември. Очаква се и двата клуба да бъдат изслушани, след като делегатът на срещата е включил инцидентите в официалния си доклад.

Марсилия вече има условно наказание за предишни инциденти по трибуните. Според френския вестник Le Parisien санкцията е свързана със събитията по време на мача срещу Аталанта през ноември 2025 г. и може да доведе до активиране на частично затваряне на стадиона.

Сред възможните наказания са:

Частично затваряне на стадион „Велодром“ и най-вече на секторите, от които са тръгнали нападателите.

Провеждане на един или повече мачове без публика.

Сериозна финансова глоба заради използването на пиротехника, хвърлянето на предмети и физическото насилие.

В краен случай - изключване от европейските клубни турнири.

Според Le Parisien Марсилия вече е бил наказван за подобни прояви и се намира в изпитателен период. Изданието посочва, че затварянето на част от трибуните може да бъде активирано още за следващото домакинство на тима срещу Селта Виго на 10 декември.

Le Parisien

Изключването от европейските турнири обаче изглежда малко вероятен сценарий на този етап. По-реалистичните варианти са финансови санкции и ограничения за присъствието на публика.