Никола Цолов призна, че иска да се наслади максимално на последните два кръга от сезона във Формула 2, тъй като не знае кога отново ще получи възможност да участва в състезания. Българският пилот направи любопитно изказване преди Гран При на Катар, където продължава битката му за шампионската титла.

Никола Цолов даде седмо време на тренировката преди Гран При на Катар

„Измина доста време от последното състезание в Баку, така че това усещане е като ново начало. Имах възможност да си почина, да презаредя батериите и честно казано, просто ще се опитам да се насладя на последните два кръга, защото на този етап не знам кога отново ще имам възможност да се състезавам“, заяви Цолов пред официалния сайт на Формула 2.

Българинът допълни, че осъзнава колко специална е възможността да се бори за световната титла и не иска да пропуска момента заради напрежението около резултатите.

„Ще се опитам да се насладя на факта, че се боря за шампионата, защото не знам кога отново ще имам подобна възможност. Бъдещето ми вече е подсигурено, така че няма прекалено голямо напрежение върху мен. Със сигурност ще се наслаждавам на момента и съм много щастлив, че съм тук“, добави пилотът на Campos Racing.

Цолов вече получи доверието на Red Bull и ще заеме ролята на резервен пилот във Формула 1 през следващия сезон. Това обаче означава и нов етап в кариерата му, при който предстои да стане ясно какви състезателни възможности ще има.

Шанс за историческа титла

Цолов пристигна в Катар с реални шансове да спечели шампионата във Формула 2. Българинът има 200 точки и заема второто място в генералното класиране. Лидерът Рафаел Камара е с 207, но няма да участва в последните два кръга, след като получи възможност да се състезава във Формула 1 с Haas.

Основният съперник на българина в битката за титлата е Александър Дън, който има 189 точки. В сметките остават и Габриеле Мини, Дино Беганович и Ноел Леон.

До края на сезона предстоят състезанията в Катар и Абу Даби, а Цолов има възможност да запише най-големия успех в досегашната си кариера.