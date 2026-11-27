Ultras World излезе с позиция във Facebook след нападенията над български привърженици около мача между Олимпик Марсилия и Левски от Лига Европа. Повод за реакцията на платформата за фенска култура стана информацията, че привърженичка на Левски е била пребита при безредиците на “Велодром”.

“За това няма място в ултрас културата. Информацията, че жена, подкрепяща Левски, е била пребита тази вечер, е абсолютно позорна. Това е недопустимо - не само в ултрас средите, но и в обществото като цяло”, написаха от Ultras World.

От платформата подчертаха, че подобно насилие нарушава неписаните правила на фенските общности, които важат независимо от съперничеството между отборите.

След инцидентите Левски сезира УЕФА с искане за пълно разследване на нападенията и на организацията по сигурността. Олимпик Марсилия също осъди насилието и обяви, че съдейства на френските власти.