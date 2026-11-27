Спортът трябва да събира, а не да разделя хората. От министерството на младежта и спорта категорично осъждаме подобни прояви на насилие. Това заяви за БТА министър Енчо Керязов относно проявите на физическата агресия над български футболни фенове по време на мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“.

"Това, което се случи в Марсилия е недопустимо. Надявам се хората, които са извършили това деяние, да получат своето наказание. Спортът трябва да събира хората, независимо че са в противоположни отбори, конкуренти. Спортът трябва да обединява хората и да ни радва", каза още спортният министър. Българското правителство вече предприе необходимите мерки, подчерта Керязов.

На въпрос можело ли е и трябвало ли е да бъде прекратена футболната среща, министърът посочи: "Доколкото разбрах от Българския футболен съюз, това не е било в правомощията на нашия отбор, други хора са вземали решенията там на място. От тяхна страна, получих информация от външно министерство, че не са прекратили мача, за да предотвратят по-големи последствия и по-голямо напрежение на стадиона."

Народното събрание осъди проявите на насилие срещу български граждани в Марсилия на футболната среща между и изрази пълна солидарност с пострадалите. Декларацията на българския парламент беше приета единодушно със 185 гласа "за". Тя беше внесена от депутати от всички парламентарни групи.

Министерство на външните работи (МВнР) изпрати нота до френската страна във връзка с нападенията срещу български граждани в Марсилия, настоявайки за пълно разследване. А снощи от министерството призоваха френските власти да изяснят обстоятелствата около инцидентите.

Няма нито един арестуван български гражданин, нито български гражданин, който да се намира в болнично заведение, съобщи тази сутрин генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева.

Премиерът Румен Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани. Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа, написа премиерът Румен Радев във Фейсбук.

Президентът Илияна Йотова осъди нападенията над български футболни фенове и призова френските власти да потърсят отговорност за нападението.

Председателят на парламента Михаела Доцова също осъди случилото се.

Министър Енчо Керязов и заместник-министърът Мария Цветкова са на посещение в Ямбол по повод официалното откриване на нова спортна площадка за катерене, изградена с финансиране по програма на спортното министерство.