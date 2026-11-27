Похвално е, че Парламентът ще има обща декларация срещу насилието над феновете на "Левски" в Марсилия. "Дадохме депутати, които да участват", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

Той критикува поведението на премиера Румен Радев. "Не мога да се съглася с Радев (премиера Румен Радев - б.р.), който се скъса да благодари на Еманюел Макрон, който е фен на "Олимпик - Марсилия", заедно сме гледали мачове. Даже хутите в Саудитска Арабия изглеждаха по-добре от тези френски граждани (които нападнаха българските фенове - б.р.). Френската полиция, френската управа и френският отбор трябва да бъде изключен от турнирите. Не съм виждал такова нещо - варварски акт. Футболистите ни не трябваше да излизат на този стадион да играят пред тази публика - те не заслужаваха да гледат "Левски", категоричен е лидерът на ГЕРБ.

Той поиска международната организация да анулира мача и да даде служебна победа на българския отбор. "Реакцията трябва да е брутална на УЕФА, трябва да изхвърлят този отбор, да анулират мача и да дадат служебна победа на "Левски". Ако не направят това, значи са "клекнали" на някого. Никаква благодарност за медицинската помощ! Това стана вътре на стадиона, възмутително е да благодариш за това, което се е случило", допълни Борисов.

"Ние имаме най-хуманните агитки, в сравнение с тези павиани. Нашите фенове бяха целите в кръв, оставаше да ги оставят да умрат на стадиона. Говорих с Боримиров, който каза, че се били уплашили да не ги убият. Гонили са го с ножове да го колят и това трябва дипломатично да благодарим на Макрон", запита иронично Борисов.

"Левски" преди време игра без публика само защото са си викали през оградата, припомни той.