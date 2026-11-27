Енергийната компания Energean предприема две стъпки за разширяване на дейността си на европейския пазар за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Дъщерното ѝ дружество EnEarth подписа споразумение за придобиване на част от участието на Storegga в шотландския проект Acorn, а в Гърция започна проучване на търсенето на капацитет за съхранение на CO₂ в Принос.

Съгласно споразумението EnEarth ще придобие 30% от дела на Storegga в Acorn и ще поеме водещата роля в разработването на проекта. Ръководството и служителите на Storegga, които работят по него, ще преминат към EnEarth. Очаква се сделката да приключи до края на 2026 г. след получаване на необходимите одобрения.

С придобиването EnEarth си поставя за цел да изгради една от най-големите независими европейски групи за транспорт и съхранение на въглероден диоксид с присъствие в Гърция, Великобритания и България.

В Принос първоначалният интерес надхвърля повече от два пъти планирания капацитет. Подписани са 15 необвързващи меморандума за разбирателство за общо 6,12 млн. тона CO₂ годишно, при предвиден капацитет от 2,8 млн. тона годишно след пълното изграждане на проекта. Започналото пазарно проучване ще оцени търсенето и ще подготви последващото разпределение на капацитета с обвързващи ангажименти.