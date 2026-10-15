Александър Николов: Скъпият газ и дълговете на енергетиката поставят България пред тежка зима

България е изправена пред тежка зима заради поскъпването на природния газ, проблемите на енергийните дружества и натрупаните финансови затруднения в сектора. Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов в предаването "Лице в лице" по bTV.

Според него възможностите са две - цените за потребителите да бъдат задържани за сметка на нови дългове и загуби за енергийните дружества или да бъдат увеличени, което би засилило инфлацията.

"И двата сценария идват в крайна сметка на гърба на населението", заяви Николов.

Той предупреди, че поскъпването на газа в Европа ще се отрази както на отоплението, така и на цените на електроенергията. Допълнителен натиск създават финансовите проблеми на "Топлофикация София" и "Булгаргаз", както и предстоящите решения на регулатора за отоплителния сезон.

"Предстои много тежък тест тази зима, който ще е с допълнителна тежест заради ситуацията в Европа", посочи бившият министър.

По повод прогнозите за увеличение на парното с 25% Николов уточни, че не знае на какви изчисления се основават. Според него при изцяло пазарно ценообразуване поскъпването може да бъде и по-голямо. Той призова за навременни мерки за защита на социално уязвимите домакинства.

Николов коментира и евентуалната продажба на активите на "Лукойл", включително рафинерията в Бургас. По думите му държавата трябва да бъде информирана за преговорите и да използва законовите механизми за контрол върху стратегическия обект.

"Че е важно да участват представители на държавата, които държат стратегически активи, в разговорите или поне да са надлежно информирани, е факт", заяви той.

Бившият министър припомни, че държавата разполага със "златна акция" и инструменти за контрол върху дейността на рафинерията. Той критикува решенията на няколко последователни правителства след налагането на санкциите срещу руската компания, включително предишното ограничаване на износа на горива.

Според Николов забраната е била въведена без достатъчно икономически основания и е създала риск от загуби за дружеството, по-ниски бюджетни приходи и арбитражни претенции. Премахването на ограниченията не означава автоматично, че тези рискове са отпаднали.

"Популизмът в България на политическо ниво е много по-силен, отколкото общественият интерес", коментира той.

Николов постави под въпрос и ефективността на изключенията, които са позволявали износ на определени количества горива с разрешение от Агенция "Митници". Според него този подход е създал предпоставки за прекомерна административна намеса.

По повод опасността атаките срещу търговски кораби в Черно море да предизвикат енергийна криза той разкритикува уверенията, че рафинерията има осигурени доставки до средата на декември.

"Това какъв въпрос решава? Никакъв. Решава го до декември", заяви бившият министър.

Той настоя за повече прозрачност при формирането на цените на горивата, разходите на рафинерията и приноса ѝ към държавния бюджет.

"Основният въпрос е какви са цените на крайните продукти в България, обосновани ли са или не", подчерта Николов.

Финансовото състояние на "Топлофикация София" е сред най-сериозните проблеми в енергетиката, смята Николов. Той предупреди, че настоящият модел на работа не може да продължава безкрайно и че решенията се отлагат от години.

По повод идеята дружеството да бъде отдадено на концесия той подчерта, че това не е единствената възможност.

"Концесията не е единствено решение и не е абсолютно задължително решение", заяви Николов.

Според него енергийните активи в София имат потенциал да осигуряват допълнителни приходи и да възвръщат направените инвестиции, но това изисква сътрудничество между държавната и общинската власт.

Бившият министър призова за по-силен експертен капацитет в институциите и регулаторите, както и за реална отговорност при нарушения. Той изрази съмнения, че продължителното отлагане на реформите в публичните дружества е свързано и с политически интереси.

"Политическата среда вместо да обединява, тя разединява", заключи Александър Николов.