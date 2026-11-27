Как въоръжени хулигани са успели да преминат безпрепятствено през няколко сектора на „Стад Велодром“ и да достигнат до официалната делегация на „Левски“? Защо вратите между секторите са били отключени и как на стадиона са попаднали метални пръти, бухалки и други предмети, използвани при нападението? Тези въпроси постави бившият евродепутат Асим Адемов пред Actualno, в което разказа за преживяното в Марсилия и изрази съмнения, че атаката е била предварително организирана.

Адемов е бил част от официалната делегация на „Левски“, която стана мишена на нападението непосредствено преди началото на мача с „Олимпик Марсилия“ от Лига Европа. По думите му полицията се е появила около половин час след началото на сблъсъците, а част от българите са успели да се укрият в помещение във ВИП зоната.

„Нападението се случи една-две минути преди началото на срещата. В един момент забелязахме, че част от агитката на „Олимпик Марсилия“ напусна сектора зад вратата. Малко след това видяхме как нахлуват в нашия сектор, във ВИП зоната. Ние бяхме целта на тяхната атака. Те целенасочено тръгнаха към нас, а не към клетката, където бяха настанени редовните 500 фенове“, разказа Адемов.

Той призна, че и след завръщането си в България трудно може да си обясни мащаба на нападението и наличието на различни предмети, използвани като оръжие.

„Видяхме метални пръти, колани, бухалка, пожарогасители, използвани да пръскат пяна по хората“.

Според него един от основните въпроси е как нападателите са успели толкова бързо да преодолеят преградите между секторите.

„Знаете, че е почти невъзможно да преминаваш от един сектор в друг. А те буквално за една-две минути пробягаха това разстояние и безпрепятствено, без никой да ги спре, нахлуха в нашия сектор и започнаха да бият наред“.

Бившият евродепутат разказа и за паниката сред българската делегация, в която е имало жени и деца.

„Започнахме да се изтегляме, защото разбрахме, че са дошли да ни бият. Имаше жени, деца, настана суматоха. Тръгнахме да бягаме. Част от хората успяхме да стигнем до помещение. Едната врата беше заключена, но съседната ни отвориха. Влязохме там и това буквално ни спаси“.

Други членове на делегацията обаче не успели да се укрият и останали на трибуните, където започнал побоят. Адемов определи мерките за сигурност като крайно недостатъчни.

„Нямаше никаква охрана, това е срамна история. Мач, който е определен за рисков, да няма охрана... Имаше на входа на нашия сектор няколко стюарди, но те няма какво да направят срещу такава тълпа. Полицията се появи 30 минути след началото на тези батални сцени“.

Адемов постави под въпрос и начина, по който нападателите са се сдобили с предметите, използвани при атаката.

„Как имаха безпрепятствен достъп до ВИП зоната? Много интересен въпрос. Между тези сектори има прегради и затворени врати. Първо, тези врати са били отключени. Второ, как са вмъкнали тези пособия, с които удряха хората?“.

По думите му това поражда съмнения, че атаката е била предварително подготвена.

„За мен има нещо целенасочено, подготвено, за да има такава атака. Тях не ги интересуваше дали ще ги провокираме, или не. Те просто бяха решили да ни нападнат“, заяви Адемов. Той изрази и твърдение, че сред нападателите може да е имало привърженици на гръцкия АЕК, чиито крайни фенове поддържат близки отношения с тези на „Марсилия“.

Адемов отправи остри критики към местните власти и организацията на срещата.

„Изключително слаба организация на мач от Лига Европа. Местната полиция знае с какви хора си има работа. Не мога да си обясня защо се бяха изтеглили от това място. Защо нямаше достатъчно стюарди? Защо бяха отключени вратите между секторите?“.

По думите му срещата не е трябвало да се провежда след нападението.

„Тук нямаше битка между две фракции. Тук имаше една агитка, която нападна другата и другата понесе щетите. Няма нито един арестуван български фен, няма нито един наранен френски фен. Ние сме жертва на агресия“.

Адемов разказа и за разговорите си с изпълнителния директор на „Левски“ Даниел Боримиров след мача. По думите му Боримиров е предложил на делегата на УЕФА срещата да не започва, но получил отговор, че прекратяването ѝ може да доведе до още по-сериозни ексцесии. Адемов определи решението като неприемливо и заяви, че според него делегатът също трябва да понесе отговорност.

Бившият евродепутат призова УЕФА да не прилага двойни стандарти при определянето на наказанията.

„Безкрайно съм убеден, че ако това се беше случило в България, ние моментално щяхме да бъдем изхвърлени от евротурнирите“.

Според Адемов „Олимпик Марсилия“ трябва да понесе сериозна санкция заради случилото се.

„Те трябва да бъдат изхвърлени за една-две години от евротурнирите, за да понесат последствията“.

Той призова и френските институции да предприемат действия заради случилото се и да изяснят отговорността на всички, допуснали нападението.