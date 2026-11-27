Исус Ангелов е уличен музикант, който не познава нотите, но изпълнява на акордеон всякаква жанрова музика. Това разказа той в репортаж на Нова телевизия.

По думите му е започнал да свири от много малък – първо с цигулка, след това с пиано, а после е преминал към акордеона. Освен музиката той пише стихове и конструира автомобили.

"Много ми харесва звука на акордеона. Можеш да свириш всякаква музика - рокендрол, джаз, класика, опера, фолклор. Абсолютно всички стилове, с които да се харесваш на публиката. Ако се харесваш на публиката, това е много хубаво нещо, защото си оценен", казва Исус Ангелов.

"Има млади хора, които свирят на акордеон и трябва да се покаже, че може да се свири всякаква музика на него - рок, класическа музика и много стилове. По време на свирене в Народния театър не съм си представял, че ще свиря с големи имена. Когато свиря понякога съм си затварял очите в унес и съм се питал дали ще мога да съм на една сцнена с големите имена?", разказва музикантът.