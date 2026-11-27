Товарен кораб под панамски флаг потъна край западното крайбрежие на Куба. Един моряк е загинал, а трима души от екипажа са в неизвестност, съобщават кубинските власти, цитирани от Ройтерс.

Плавателният съд „Халима“ (Halima) е потънал в четвъртък на около 5 километра северно от залива Кабаняс, в провинция Артемиса. На борда му са се намирали 16 души от Египет и Индонезия.

Спасителните екипи са успели да извадят от водата 13 членове на екипажа, но един от тях по-късно е починал. Издирването на останалите трима моряци продължава.

Кубинските власти са сформирали правителствена комисия, която трябва да установи причините за инцидента и да координира спасителните действия със собствениците на кораба. Ройтерс не е успяла да получи коментар от компанията.

Какво се знае за плавателния съд?

Според информация от LSEG Workspace „Халима“ е товарен кораб с дедуейт от 5276 тона, превозващ 208 контейнера. Размерите му са типични за регионалните товарни превози.

Анализ на данните от автоматичната идентификационна система (AIS) показва, че плавателният съд е бил със статус „неуправляем“, което означава, че не е можел да маневрира нормално.

Според проследените маршрутни данни корабът е натоварил контейнерите на пристанище в Панама. Последният му регистриран сигнал е бил близо до Мариел – най-голямото контейнерно пристанище на Куба и основен център за внос на стоки в страната.

Инцидентът на фона на тежката икономическа криза

Потъването се случва в момент, когато Куба се намира в една от най-тежките икономически кризи от десетилетия насам.

Страната разчита в голяма степен на морския внос на храни, горива и други стоки от първа необходимост. Пристанищата и морските транспортни маршрути имат ключово значение за снабдяването на населението.

Куба продължава да се сблъсква с хроничен недостиг на основни стоки и периодични прекъсвания на електрозахранването.