Лидерът на израелската опозиция Гади Айзенкот съобщи, че не е постигнато споразумение с партията „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху за съставяне на правителство на националното единство. Това предаде ДПА.

В публикация в социалната мрежа Екс ръководителят на центристката партия „Яшар“ посочи, че преговорите са се провалили заради отказа на „Ликуд“ да направи отстъпки по някои от основните му условия. Сред тях е настояването в бъдещия кабинет да не участват представители на крайнодесните политически сили.

През последните две седмици представители на двете формации са провели пет срещи, но без да постигнат съществено сближаване на позициите.

Айзенкот обвини преговарящите от „Ликуд“, че умишлено протакат разговорите, докато изтече срокът на мандата му за съставяне на правителство на 6 декември. Според него целта е да се стигне до предсрочни парламентарни избори.

Въпреки липсата на напредък с партията на Нетаняху опозиционният лидер съобщи за постигнати договорености с други политически сили. Подписани са коалиционни споразумения с дясната „Израел Бейтену“ („Нашият дом Израел“) и ляволибералната партия „Демократи“. Водят се разговори и с трета опозиционна формация.

Сред възможните варианти е и съставяне на кабинет с подкрепата на ултраортодоксалните партии, които досега бяха част от политическия лагер на Нетаняху.

Тази възможност обаче е свързана със сериозни разногласия по въпроса за военната служба. Ултраортодоксалните формации настояват за широки изключения за своите представители, докато Айзенкот, който е бивш началник на Генералния щаб на израелската армия, подкрепя задължителната военна служба за всички граждани.

Опозиционният лидер не изключи и възможността за правителство на малцинството, което да разчита на парламентарната подкрепа на арабските партии.

Политическата ситуация в Израел се усложни, след като Нетаняху и съюзниците му не успяха да запазят парламентарното си мнозинство на изборите миналия месец.