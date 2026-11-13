Политическата битка за властта в Израел: Нетаняху срещу Айзенкот и перспективите за ново правителство

Преговорите за съставяне на ново правителство в Израел през ноември 2026 г. се превърнаха в едно от най-важните политически събития в страната. След парламентарните избори на 27 октомври 2026 г. политическата система се оказа в сложна ситуация, при която нито един от основните политически блокове не разполага с необходимото мнозинство, за да управлява самостоятелно. Това доведе до продължителни политически консултации, сложни коалиционни преговори и засилено напрежение между основните политически сили.

Израелската политическа система е парламентарна демокрация, в която правителството се формира въз основа на подкрепата на мнозинството в Кнесета – парламента на страната, състоящ се от 120 депутати. За да бъде съставено стабилно правителство, е необходима подкрепата на най-малко 61 народни представители. Поради многопартийната структура на израелската политика обаче рядко една партия успява да спечели достатъчно места, което прави коалиционните споразумения решаващи.

На изборите през октомври 2026 г. партията „Ликуд“, ръководена от досегашния министър-председател Бенямин Нетаняху, остана най-голямата отделна политическа формация. Нейният политически блок обаче получи общо 53 места, което не е достатъчно за парламентарно мнозинство. От своя страна опозиционните партии, обединени около Гади Айзенкот, също не разполагат самостоятелно с необходимите гласове. Основният проблем е, че различията между отделните политически формации затрудняват създаването на единна управляваща коалиция.

На 8 ноември 2026 г. президентът на Израел Ицхак Херцог възложи на лидера на партия „Яшар“ Гади Айзенкот задачата да състави новото правителство. Решението беше взето след консултации с парламентарно представените партии. Представителите на формации с общо 67 депутати подкрепиха кандидатурата на Айзенкот, докато 46 депутати препоръчаха Нетаняху. Така Айзенкот получи възможност първи да проведе преговори за съставяне на управляваща коалиция, въпреки че партията на Нетаняху остава най-голямата отделна формация в парламента.

Важна част от политическата ситуация е и фактът, че Бенямин Нетаняху продължава да заема поста министър-председател и да ръководи страната. Макар неговият политически блок да не успя да си осигури парламентарно мнозинство на изборите, „Ликуд“ остава най-голямата отделна партия в Кнесета. Това запазва значителното политическо влияние на Нетаняху и му позволява да бъде активен участник в преговорите за бъдещото управление. Неговият основен аргумент е необходимостта Израел да разполага със силно и стабилно правителство, способно да гарантира националната сигурност и да защитава стратегическите интереси на страната.

Позицията на Нетаняху се основава и на възможността за създаване на широка коалиция между националните, десните и религиозните политически сили. Неговият блок разполага с 53 места в парламента, което означава, че са необходими още осем депутати за достигане на мнозинство. Въпреки че това не е лесна задача, подобен сценарий остава напълно възможен при евентуално привличане на нови политически партньори или при постигане на споразумение за национално единство. Нетаняху има и предимството на дългогодишния си управленски опит, международните контакти и утвърдената си роля в израелската политика. Именно тези фактори му позволяват да представя себе си като гарант за последователност във външната политика и сигурността на Израел.

От своя страна Гади Айзенкот разполага с подкрепата на по-широк парламентарен лагер, но неговият проблем е превръщането на тази подкрепа в реална и функционираща управляваща коалиция. На практика значителна част от необходимите за мнозинство гласове идват от арабските политически формации. Това поставя Айзенкот в сложна ситуация, тъй като част от неговите потенциални съюзници категорично се противопоставят на правителство, което зависи от тяхната подкрепа. Освен това Айзенкот не желае коалиция с Нетаняху, което допълнително стеснява възможностите му за политически компромис. Така основното предизвикателство пред опозиционния лидер не е толкова да събере подкрепа срещу досегашния премиер, колкото да намери обща платформа за управление между партии с различни идеологически и стратегически възгледи.

Особено интересен е вариантът за съставяне на правителство на националното единство. Нетаняху настоява за подобна възможност, като идеята му е да бъдат преодолени политическите противоречия и да се изгради по-широка управляваща конструкция. Възможен вариант би бил и ротационен модел, при който двама политически лидери последователно заемат поста министър-председател. Подобна практика вече има прецедент в израелската политика. Основното препятствие обаче остава въпросът кой ще оглави правителството и дали Айзенкот би приел участие в кабинет, в който Нетаняху запазва водеща роля. Засега позициите на двамата лидери остават силно раздалечени.

Срокът за съставяне на правителство е друг важен фактор. Айзенкот разполага с 28 дни от получаването на мандата на 8 ноември, като президентът Ицхак Херцог може да му предостави допълнителни 14 дни. Ако не успее да постигне споразумение, възможността да получи мандат ще бъде предоставена на друг политически кандидат, като най-логичният избор е именно Бенямин Нетаняху. Това би дало на досегашния министър-председател втори шанс да мобилизира десния лагер и да потърси подкрепа сред формациите, които не желаят да участват в правителство, зависещо от арабските партии.

Що се отнася до вероятността от нови парламентарни избори, този сценарий остава реален, но все още не е неизбежен. Ако нито Айзенкот, нито Нетаняху успеят да съберат необходимите 61 гласа, Израел може отново да се изправи пред предсрочен вот. Подобно развитие би било нежелателно на фона на сложната обстановка в Близкия изток, тъй като би удължило периода на политическа несигурност. Затова натискът за постигане на компромис ще бъде значителен.

Настоящата политическа ситуация не означава окончателен край на управлението на Бенямин Нетаняху. Макар Айзенкот да получи първия мандат за съставяне на правителство, неговата коалиция остава изправена пред сериозни вътрешни противоречия. Нетаняху, от своя страна, продължава да разполага със силна парламентарна подкрепа, значително политическо влияние и възможност да предложи алтернатива под формата на широко правителство на националното единство. Следователно следващите седмици ще бъдат решаващи за политическото бъдеще на Израел.

Не може да се изключи нито съставянето на правителство от Айзенкот, нито завръщането на Нетаняху начело на нова коалиция. При настоящото разпределение на силите обаче най-голямото предизвикателство пред опозицията остава доказването, че може да предложи не просто парламентарно мнозинство, а стабилно управление, способно да защитава сигурността, суверенитета и националните интереси на Израел.