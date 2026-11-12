Най-важното от спорта на 12.11.2026 г.

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

За огромно съжаление на всички българи отборът на Рейсинг Булс не избра Никола Цолов в своя титулярен състав за сезон 2027 във Формула 1. Вместо това дъщерният тим на Ред Бул ще продължи да разчита на Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад за втора поредна година.

На този етап не е ясно каква ще е ролата на Цолов в Ред Бул за следващата година. Очакванията са Българския лъв да бъде резервен състезател. Така той ще може да вземе участие в доста петъчни тренировки и ще съчетава тези ангажименти с друг шампионат.

„Изключително сме щастливи, че ще продължим да работим с Лиам и Арвид и през 2027 година. И двамата демонстрираха своите качества и потенциал през сезона, а ние видяхме напредъка, който постигнаха както поотделно, така и като съотборници", заяви ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн.

Никола Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през 2027 г.

Никола Цолов ще бъде тестов и резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през следващия сезон във Формула 1, съобщават австрийски медии. Българинът не успя да си осигури титулярно място във втория отбор, който потвърди Лиам Лоусън и Арвид Линдблад за 2027 г.

В новата си роля Цолов ще бъде част от структурата на двата тима, чиито титулярни пилоти са Макс Ферстапен и Исак Хаджар в Ред Бул, както и Лоусън и Линдблад в Рейсинг Булс.

“Изключително съм щастлив и благодаря на Ред Бул, че ми даде тази възможност. Още от присъединяването ми към Академията получавам невероятна подкрепа, благодарение на която се развих и като пилот, и като личност. Кариерата ми прогресира много бързо и дължа много на всички, които вярваха в мен и ми помогнаха да стигна дотук”, казва Цолов.

Кирил Илиев и Калина Бояджиева донесоха първите златни медали в кикбокса за България в Скопие

Кирил Илиев и Калина Бояджиева спечелиха първите две титли за България на Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени в Скопие. Това съобщи президентът на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов.

Илиев триумфира в лайт-контакт до 57 кг след победа над британеца Дилан Талий. Бояджиева стана европейска шампионка в пойнт файтинг при жените над 70 кг, като надделя над Самър Харви от Великобритания.

Още един финал за България осигури Али Юзеир. В К1 до 86 кг той победи действащия световен шампион Вито Косар от Хърватия. За златото Юзеир ще се изправи срещу победителя от двубоя между Мартин Лоренц от Чехия и Хасан Хамилкаро от Франция.

Рибарски обясни отсъствието на Кристиан Димитров и Валентин Антов преди мача с Исландия

Националният селекционер на България Атанас Рибарски заяви, че обстановката в отбора е добра преди мача с Исландия от група С4 на Лигата на нациите. На пресконференция той обясни защо в състава не са капитанът на Левски Кристиан Димитров и защитникът Валентин Антов.

Димитров не игра за България в последния мач срещу Люксембург, а след това пропусна и среща на клубния си отбор. Рибарски посочи, че при избора на футболисти се взема предвид готовността им да играят и в двата предстоящи двубоя.

“За всеки футболист е важно на колко процента е готов да играе. При група от 21 полеви състезатели и трима вратари не можем да вземем всички. До европейските квалификации имаме по-малко от година и се надяваме дотогава да имаме по-ясна представа на кого можем да разчитаме”, обясни селекционерът.

Адриан Андреев стигна четвъртфинал в Херсонисос, Алекс Ганчев е на полуфинал на двойки

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция. Българинът, който премина през квалификациите, победи третия поставен Раул Бранкачо с 7:6(6), 3:0, след като италианецът се отказа заради физически проблем. Двубоят продължи 1 час и 22 минути.

Андреев спечели оспорвания тайбрек в първия сет с 8:6 точки. Във втората част той поведе с 3:0 след два поредни пробива, преди Бранкачо да прекрати участието си. Следващият съперник на българина ще бъде италианецът Микеле Рибекай, който заема 281-во място в световната ранглиста. С достигането си до четвъртфиналите Андреев си осигури 11 точки за ранглистата, в която тази седмица е 584-ти.

Алекс Ганчев също постигна успех в Херсонисос. Българинът и партньорът му Саша Маес от Люксембург се класираха за полуфиналите на двойки след победа с 6:4, 6:2 над водачите в схемата Виктор Корня от Румъния и Кай Венелт от Германия. Срещата продължи 77 минути.

Траян Сарафов пред ТАРАЛЕЖ: Никола Цолов вече доказа, че има всичко необходимо за Формула 1

Коментаторът на Diema Sport и създател на съдържание в YouTube канала “Зад ВОЛАНА” Траян Сарафов анализира бъдещето на Никола Цолов, пред ТАРАЛЕЖ, след решението на Рейсинг Булс да запази Лиам Лоусън и Арвид Линдблад за 2027 г.

Пред Цолов сега са последните два старта във Формула 2, в Катар и Абу Даби. “Точно към тези две надпревари е насочено вниманието му в момента. Ако Рафаел Камара не участва в тях, може да се отвори път към титлата за Никола, стига той да няма проблеми.”

Сарафов обаче не смята титлата във Формула 2 за решаваща за бъдещето на българина. “Да спечелиш шампионата е страхотно постижение, но не е задължително условие за участие във Формула 1. По-важно е Цолов вече да е показал, че има необходимите качества за следващата крачка.”

Според коментатора представянето на Цолов през сезона и тестовете с болид от предишна генерация са оставили силно впечатление. Той обърна внимание и на първата свободна тренировка в Мексико.