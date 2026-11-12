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АМ "Тракия" с най-много катастрофи у нас: 694 инцидента и 15 загинали за 10 месеца

АМ "Тракия" с най-много катастрофи у нас: 694 инцидента и 15 загинали за 10 месеца
БТА

Близо половината от всички пътни произшествия по българските магистрали са регистрирани на "Тракия", показват данни на МВР

Автомагистрала "Тракия" е с най-много регистрирани пътни инциденти в България. От януари до октомври 2026 г. на магистралата са станали 694 катастрофи, което представлява близо половината от всички произшествия по аутобаните в страната. Това показват данни на Министерството на вътрешните работи, цитирани от bTV.

За същия период на АМ "Хемус" са регистрирани 426 катастрофи, а на АМ "Струма" - 214. Следват "Марица" с 96 инцидента, "Черно море" с 20 и "Европа" с 19.

Общо 1469 пътни произшествия са станали по шестте автомагистрали в страната през първите десет месеца на годината.

Още по-тревожни са данните за пострадалите. От началото на януари до края на октомври на АМ "Тракия" са загинали 15 души, а 155 са били ранени.

За сравнение, по останалите пет магистрали общо са загинали 16 души, а ранените са 137.

Статистиката не включва тежките верижни катастрофи край пътен възел "Зимница" на 10 ноември, при които загинаха още 12 души, а десетки бяха ранени.

Трагедията отново постави въпросите за безопасността на автомагистралите, състоянието на пътната инфраструктура и необходимостта от по-ефективни системи за предупреждение на шофьорите при опасни условия.

Данните показват, че "Тракия" води по абсолютен брой катастрофи, но за оценка на риска по отделните магистрали трябва да се отчете и натовареността на движението.

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