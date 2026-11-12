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Mercedes-Benz замразява инвестициите в Германия и обмисля затваряне на заводи

Mercedes-Benz замразява инвестициите в Германия и обмисля затваряне на заводи
Снимка: Pixabay

Високите разходи за труд и провалените преговори със синдикатите засилват натиска върху германския автомобилен производител, докато Volkswagen и Audi също предприемат съкращения

Щутгартският автомобилен производител временно спира всички по-нататъшни инвестиции в своите германски заводи. Възможни са затваряния на заводи, което увеличава натиска върху персонала, работническия съвет и IG Metall. Volkswagen и Audi също обявиха големи програми за спестявания, предаде Euronews.

Бъдещето на производствените обекти на Mercedes-Benz в Германия е под нарастващ натиск. Поради високите разходи за труд и застоялите преговори с работническия съвет и IG Metall, производителят на автомобили от Щутгарт предприема действия. Управителният съвет реши да преустанови всички по-нататъшни инвестиции в германските обекти засега. Възможни затваряния на заводи също се разглеждат по-конкретно.

Както bild.de съобщи в четвъртък, директорът "Човешки ресурси" Брита Зеегер оправда решението си, посочвайки обтегнатата ситуация с разходите. Сега групата трябва да проучи кои локации в Германия все още могат да бъдат управлявани печелившо в дългосрочен план. Mercedes иска да избегне затварянето на заводи, доколкото е възможно, каза тя, но тази опция сега трябва да се разглежда по-сериозно от преди.

Разговорите с представителите на служителите се считат за безизходица. Бързо споразумение в момента не се вижда, обясни Зеегер във вътрешно интервю, за което zeit.de съобщи, позовавайки се на информационна агенция Ройтерс. Целта остава съвместен пакет, който да осигури забележими икономии, като същевременно е социално приемлив.

В основата на спора са производствените разходи. Според Mercedes един час труд в германските заводи може да струва до пет пъти повече, отколкото в заводите в Източна Европа. Поради това управителният съвет настоява за отстъпки по отношение на условията на труд. Едно от обсъжданите предложения е удължаване на работното време без увеличаване на заплащането.

Специални плащания като разпределение на печалбата, празнични бонуси и коледни бонуси също могат да бъдат намалени. Исканията вече предизвикаха протести сред служителите.

Ръководителят на производството Михаел Шибе вече обяви преди няколко седмици, че ако не се постигнат намаления на разходите, два завода в Германия може да бъдат затворени. Според сегашните схващания това би засегнало един завод за сглобяване на автомобили и един т.нар. завод за силови агрегати, където се произвеждат компоненти за превозни средства.

Според zeit.de Mercedes управлява монтажни заводи, наред с други места, в Зинделфинген, Ращат и Бремен. Местата за производство на силови агрегати включват Щутгарт-Унтертюркхайм, Афалтербах, Берлин, Хамбург и Каменц, както и обекти в Тюрингия. Все още не е известно кои конкретни заводи биха могли да бъдат засегнати от евентуални затваряния.

Смята се, че намаляването на разходите е обусловено не само от високите разходи за строителни площадки, но и от икономическите трудности на групата. През последните години Mercedes-Benz се бори с намаляващите продажби и спада на печалбите.

Проблемите не се ограничават само до производителя от Щутгарт. Volkswagen и Audi също обявиха обширни програми за спестявания и съкращения на работни места.

Автомобилният експерт Фердинанд Дуденхьофер според bild.de разглежда тези развития като следствие от отдавна известните проблеми с конкурентоспособността на Германия като място за производство на автомобили. Без фундаментална промяна в структурата на разходите, предупреждава той, германската автомобилна индустрия рискува да загуби още повече от конкурентоспособността си.

Спорът в Mercedes подчертава нарастващия натиск върху германската автомобилна индустрия. Докато компанията настоява за по-ниски производствени разходи, работническият съвет и IG Metall се опитват да защитят работните места и колективно договорените обезщетения. Споразумение все още не се вижда.

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