FT: ЕС се готви да отложи 10-процентните мита върху британските електромобили

Европейският съюз се готви да отложи въвеждането на 10-процентно мито върху електрическите автомобили, внасяни от Великобритания, съобщи вестник Financial Times.

Според изданието Брюксел вече провежда консултации с автомобилната индустрия относно предложенията за отлагане на налога, който трябваше да обхване повечето електромобили от 1 януари 2027 г. Агенция Reuters уточнява, че към момента не е успяла да потвърди информацията по независим път.

Правилата след Брекзит и заплахата за индустрията

Търговското споразумение между ЕС и Великобритания след Брекзит предвижда, че за да се ползват от нулеви мита, поне 55% от стойността на електрическите превозни средства трябва да са с произход от Европейския съюз или Обединеното кралство. За батерийните клетки и модули изискването е 65%, а за целите батерийни пакети – 70%.

За електромобилите, които не отговарят на тези критерии, се прилага вносно мито от 10%. В края на 2023 г. ЕС вече предложи тригодишно отлагане на по-строгите правила за произход, за да даде време на производителите да изградят европейски вериги за доставки на батерии. След изтичането на тази отсрочка, правилата след Брекзит трябваше да влязат в сила от януари 2027 г., което би довело до налагането на 10-процентна ставка върху около 70% от изцяло електрическите и плъг-ин хибридните модели, търгувани с ЕС.

Милиарди загуби и взаимна зависимост

Основното автомобилно лоби във Великобритания – Обществото на производителите и търговците на автомобили (SMMT) – предупреди още през юни, че производителите на електромобили ще бъдат принудени да платят мита в размер на 1,4 милиарда паунда (1,86 милиарда долара), ако не бъде намерено решение по отношение на изискванията за местно съдържание.

Великобритания и Европейският съюз са взаимно най-големите си експортни пазари за електрически превозни средства, като както Брюксел, така и Лондон са си поставили цели за постепенно спиране на продажбите на модели с двигатели с вътрешно горене през 30-те години на този век. Европейската комисия и британското Министерство на бизнеса, иновациите, науката и търговията не отговориха веднага на запитванията за коментар, изпратени извън редовното работно време.