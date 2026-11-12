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„Смачкани коли, затиснати хора и хаос“: Медиците от първа линия разказват за ужаса на „Тракия“

„Смачкани коли, затиснати хора и хаос“: Медиците от първа линия разказват за ужаса на „Тракия“
БТА

Заради мащаба на катастрофата и трудния достъп до част от пострадалите медицинските екипи не успяват да достигнат до всички едновременно

Медиците от Центъра за спешна медицинска помощ – филиал Ямбол, са сред първите, пристигнали на мястото на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Те се изправят пред ужасяваща гледка – смачкани автомобили, хора, затиснати в ламарините, горяща кола и десетки пострадали, нуждаещи се от спешна помощ.

Медицинският фелдшер Марияна Добрева е в първата линейка, изпратена към мястото на инцидента. Тя разказва, че първоначално вижда хора с куфари, наредени покрай мантинелата, вероятно слизащи от автобус. След това забелязва горящ автомобил, който пожарникарите се опитват да потушат. Но истинският ужас се разкрива малко по-нататък.

„На голямата отсечка открихме много страшна гледка. Имаше много смачкани автомобили, нахвърлени един върху друг“, разказва Добрева.

Заради мащаба на катастрофата и трудния достъп до част от пострадалите медицинските екипи не успяват да достигнат до всички едновременно.

Някои от оцелелите, които са успели да излязат от автомобилите си, помагат с информация и насочват медиците към затиснатите хора. За лекарския асистент Мира случилото се е първото голямо изпитание в професионалния ѝ път. Тя е назначена едва седмица преди трагедията.

„Не съм очаквала, че в практиката си ще видя такъв случай, камо ли още през първата седмица“, споделя тя.

По думите ѝ катастрофата е с изключително голям териториален обхват, а част от пострадалите са заклещени в ламарини и мантинели. Налага се първо пожарникарите да ги освободят, за да могат медицинските екипи да ги транспортират до болниците. Тя признава, че се е наложило да взема тежки решения кого да транспортира първо.

Екипите действали според медицинския триаж и установените протоколи, като приоритет били най-тежко пострадалите. Първият пациент, който тя транспортира, е бил в кома. Следващият е с по-леки травми и осъзнава, че е сред късметлиите, успели да оцелеят след катастрофата.

Началникът на филиала д-р Пърушев определя случилото се като безпрецедентно в дългогодишната си практика.

„Такова чудо, такъв екшън не знам да има и да се е случвало. Пожелавам никога да не се случи на територията на Република България“.

Той изразява благодарност към всички екипи, включили се в спасителната операция – от центровете за спешна медицинска помощ в Ямбол, Сливен и Бургас, Военната болница в Сливен и болница „Сърце и мозък“. По думите му операцията е била пример за добра координация и екипна работа.

„Бързо пристигане на мястото на инцидента, бърз преглед и мобилизация на пациентите и предприемане на транспорт до най-близкото лечебно заведение, където може да бъде оказана последваща медицинска помощ“.

Д-р Пърушев посочва и един изключително важен факт – нито един от транспортираните от неговите екипи пациенти не е починал по време на превоза до лечебно заведение.

Зад сухите протоколи, медицинските алгоритми и статистиката обаче остават спомените на хората, които са били на първа линия. За тях тази нощ и тази гледка няма да бъдат просто поредният случай от професионалната им практика.

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