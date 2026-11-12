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Самуилово изпраща в последния им път четирима от загиналите в катастрофата на „Тракия“

Самуилово изпраща в последния им път четирима от загиналите в катастрофата на „Тракия“
БТА

„Много сме разстроени, всички, абсолютно всички сме разстроени. Просто толкова погребения в един ден никога не е имало в селото“, сподели кметът

Тежка скръб обхвана село Самуилово, откъдето са четирима от загиналите при ужасяващата верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Днес четиримата ще бъдат погребани, а за селото това е ден на безпрецедентна трагедия.

Кметът на Самуилово Красимир Кръстев разказа пред НОВА ТВ, че цялото населено място е разтърсено от случилото се. Селото е с около 2500 жители, а никога досега не е имало толкова много погребения в рамките на един ден.

„Много сме разстроени, всички, абсолютно всички сме разстроени. Просто толкова погребения в един ден никога не е имало в селото“, сподели кметът.

Той съобщи, че кметът на община Сливен Стефан Радев ще предложи на общинската сесия отпускането на еднократна финансова помощ от 2000 евро за наследниците на всеки от загиналите. Разходите по погребенията ще бъдат поети от Сливенската митрополия.

По думите на Кръстев лично митрополит Арсений ще отслужи опелата на четиримата загинали. Кметът разказа и за първоначалния шок, когато научил за катастрофата. Информацията достигнала до него от познати и съседи, а не от официалните институции.

„Никаква институция не ме е уведомявала. Просто нямах официална информация. Всеки ми звъни, търси. Аз даже нямаше какво да кажа на хората“.

В продължение на часове близките търсили своите роднини, без да знаят какво се е случило с тях. Самият кмет до последно не можел да повярва, че трагедията е отнела живота им.

В края на разговора Красимир Кръстев отправи призив към всички шофьори да бъдат внимателни на пътя.

„Карайте внимателно, защото човешкият живот е важен. Просто да не се случва това, което на нас ни се случи“, призова кметът на Самуилово.

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