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Последно сбогом с големия скулптор Вежди Рашидов

Последно сбогом с големия скулптор Вежди Рашидов
БТА

Той оставя след себе си десетилетия творческа дейност и над 45 самостоятелни изложби в България и чужбина

Днес, 12 ноември, ще се състои поклонението пред Вежди Рашидов. Очаква се на церемонията в Народния театър „Иван Вазов“ в София, която ще започне в 11:00 часа, да присъстват негови близки, приятели, колеги и представители на културния и обществения живот, които ще се сбогуват с именития български скулптор и общественик.

Вежди Рашидов почина на 6 ноември на 74-годишна възраст след кратко боледуване.

Вежди Летиф Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Израства в семейство на миньор и певица и се утвърждава като едно от разпознаваемите имена в българското изобразително изкуство. Той е автор на множество пластики, портрети и монументални произведения, а творчеството му е представяно в България и чужбина. Има над 45 самостоятелни изложби, а през 2004 г. става член-кореспондент на Българската академия на науките.

Освен с изкуството, Рашидов е свързан и с политическия живот на страната. Кариерата му в политиката започва като общински съветник в София, а през 2009 г. е избран за народен представител от ГЕРБ и става министър на културата в първото правителство на Бойко Борисов. Заема поста в два мандата - от 2009 до 2013 г. и от 2014 до 2017 г. През този период работи по въпроси, свързани с финансирането на сценичните изкуства, българското кино и културния сектор.

През годините Рашидов е избиран многократно за депутат и оглавява парламентарната Комисия по култура и медии. През октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание след продължили три дни неуспешни опити на депутатите да постигнат съгласие за ръководител на парламента. Той остава на поста до февруари 2023 г.

През август 2023 г. името му отново попада в центъра на общественото внимание заради негови обидни и нецензурни реплики по адрес на жени, пострадали от сексуално насилие. Думите му, записани при неизключен микрофон по време на парламентарна почивка, предизвикват остра реакция на фона на протестите след случая с 18-годишното момиче от Стара Загора. Рашидов поднася извинение и се оттегля от ръководството на Комисията по култура и медии.

На 9 август 2023 г. той обявява, че напуска Народното събрание, ГЕРБ и политиката, с което слага край на политическата си кариера.

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