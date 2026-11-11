Цветан Цветанов за трагедията на "Тракия": Системни проблеми, трупани с години, стоят зад тежките катастрофи

Тежките катастрофи в България са резултат от системни проблеми, натрупвани през годините, свързани както със състоянието на пътната инфраструктура, така и с поведението на шофьорите. Това заяви бившият вътрешен министър Цветан Цветанов пред Bulgaria ON AIR по повод трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 11 души.

"Системни са проблемите, които са се натрупвали през годините", подчерта Цветанов.

Според него липсата на достатъчно добра пътна инфраструктура и сигнализация е сред предпоставките за тежки произшествия.

"В голяма част причините са липса на маркировка, лоша настилка, няма никакви отличителни знаци, няма сигнализация. Но също така трябва да си направим равносметка като водачи дали спазваме всички законови изисквания", коментира той.

Бившият вътрешен министър обърна внимание и на опасностите, които създават неблагоприятните метеорологични условия.

"Мъглата, дъждът и поледиците винаги са предпоставка за такъв тип верижни катастрофи", посочи Цветанов.

Той настоя за по-сериозна превантивна работа, включително обучение на младите хора още преди да получат свидетелство за управление.

"Превантивната дейност е да обучаваме подрастващите, които след някоя година стават правоспособни на пътя. Те трябва да бъдат обучени, а контролът трябва да се осъществява със съответните превантивни действия", заяви той.

Цветанов предложи и по-широко използване на съвременни технологии, които да предупреждават водачите за опасни участъци и влошени метеорологични условия.

"Трябва да заменим човешкия ресурс с цифрови активи. Има достатъчно силни датчици, които могат превантивно да подадат сигнал", обясни бившият министър.

Той подчерта, че отговорността за безопасността е споделена между институциите и участниците в движението.

"Водачите трябва да бъдат прецизни в променящата се метеорологична обстановка", допълни Цветанов.

По думите му политическите спорове след трагедията няма да доведат до реални решения, ако не бъдат последвани от конкретни действия.

"Не смятам, че тази политическа престрелка на словесни дебати може да помогне", заяви той.

Цветанов настоя средствата от фонд "Пътна безопасност" да се използват ефективно за мерки, които действително намаляват риска от катастрофи.

"Аз искам политики. Искам средствата от фонд "Пътна безопасност" действително да бъдат влагани в политики", категоричен беше бившият вътрешен министър.