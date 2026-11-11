Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

Вицешампионът Локомотив Пловдив отстъпи с 83:85 на ВЕФ Рига в зала “Сила” в мач от шестия кръг на група Н във ФИБА Къп.

Гостите започнаха с шест поредни точки, но домакините бързо наваксаха и спечелиха първата четвърт с 24:20. Локомотив отбеляза последните 10 точки преди почивката и се оттегли с аванс от 52:42.

Преднината на пловдивчани достигна 12 точки при 54:42. ВЕФ Рига намали изоставането си, но Локомотив отново се откъсна и водеше с 69:64 след третата четвърт.

В последния период гостите стопиха пасива си и обърнаха резултата до 76:73 три минути преди края. В напрегнатите заключителни минути ВЕФ Рига задържа преднината си и спечели мача с две точки.

Девърл Рамзи беше най-резултатен за Локомотив с 24 точки, 2 борби и 5 асистенции. Джомару Браун добави 22 точки.

След третото си поражение в групата Локомотив е с баланс 3-3. На 13 ноември пловдивчани гостуват на шампиона Балкан в двубой от Националната баскетболна лига, а на 18 ноември ще играят срещу румънския Орадя във ФИБА Къп.