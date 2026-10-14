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Локомотив Пловдив с първа победа в европейския баскетбол

Локомотив Пловдив с първа победа в европейския баскетбол

„Черно-белите" надиграха румънския Орадя във ФИБА Къп

Локомотив Пловдив пренаписа своята история, след като за първи път ликува във ФИБА Къп. Действащите сребърен медалист в НБЛ подчини Орадя със 79:69 в среща от втория кръг в група H, изиграна в зала „Сила". Селекцията на Асен Николов даде да се разбере, че няма да се предаде срещу именития си съперник, а през второто полувреме намери повече аргументи, особено в дефанзивен план и сломи състава на Мико Рипинен за първия си успех изобщо на европейска сцена. 

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По този начин „черно-белите" имат на сметката си победа и загуба във втората по сила надпревара, организирана от ФИБА, с колкото са и румънците. На 20 октомври (вторник) Локомотив ще има визита на Миконос, докато Орадя ще домакинства на ВЕФ Рига ден по-късно.

Джомароу Браун открадна шоуто за Локомотив със своите 27 точки. Джордан Далас се отчете с 15 и 6 борби, Айзея Томпсън регистрира 11 и 6 овладени под двата ринга топки, Дъвъръл Рамзи финишира с 10 и 9 асистенции.

 

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