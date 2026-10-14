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Бременна жена в тежко състояние транспортирана с медицински хеликоптер от Пазарджик до София

Бременна жена в тежко състояние транспортирана с медицински хеликоптер от Пазарджик до София
Снимка: ЦСМПВ

35-годишната пациентка е настанена за лечение в УМБАЛ "Александровска", а спешната въздушна акция е първата по рода си в Пазарджик

Бременна жена на 35 години в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер от стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик до столичната УМБАЛ "Александровска". За случая съобщиха от Многопрофилната болница за активно лечение в Пазарджик.

Пациентката първоначално е постъпила в Спешното отделение на областната болница, след което е преместена в Отделението по анестезиология и интензивно лечение. Там лекарите са извършили необходимите спешни диагностични и лечебни процедури, както и консултации със специалисти.

Заради тежкото ѝ състояние и необходимостта от медицинска помощ на по-високо ниво е взето решение жената да бъде транспортирана до София. Преди полета са проведени консултации със специалисти от УМБАЛ "Александровска".

За случая са уведомени изпълнителният директор на МБАЛ-Пазарджик и директорът на Регионалната здравна инспекция. Те са провели спешни разговори с министъра на здравеопазването Катя Ивкова и заместник-министър д-р Николай Вълов, за да бъде организирано транспортирането.

От болницата уточняват, че това е третата бременност на 35-годишната жена, като предишните две са протекли без усложнения.

Медицинският хеликоптер е излетял от стадион "Георги Бенковски" по разпореждане на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Това е първата подобна въздушна спасителна операция на територията на Пазарджик.

Случаят отново поставя въпроса за специализираната хеликоптерна площадка на МБАЛ-Пазарджик. Изграждането ѝ беше планирано за лятото на тази година, но съоръжението все още не е въведено в експлоатация.

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