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Румъния вдигна изтребители F-16 и хеликоптер заради въздушни цели край Украйна

Румъния вдигна изтребители F-16 и хеликоптер заради въздушни цели край Украйна
АП/БТА

Инцидентът принуди властите да задействат системата за ранно известяване Ро-Алърт (Ro-Alert)

Военновъздушните сили на северната ни съседка бяха вдигнати по тревога, след като Румъния изпрати два изтребителя F-16 и един хеликоптер в пограничния район с Украйна. Действията на армията бяха провокирани от засичането на три потенциални заплахи в близост до държавната граница, информира Министерството на националната отбрана на страната на официалната си страница във Фейсбук.

От румънското отбранително ведомство поясниха ситуацията, че „сутринта в сряда, 14 октомври, радарната система за наблюдение засече въздушни цели, действащи близо до град Вилково, на украинска територия, в близост до румънската граница“.

Инцидентът принуди властите да задействат системата за ранно известяване Ро-Алърт (Ro-Alert) в 06:39 ч. сутринта, предупреждавайки жителите на окръг Тулча за възможна опасност от падащи отломки. Извънредното положение в региона продължи малко над час и препоръките за безопасност бяха отменени в 07:58 ч. Последващият анализ на радарните данни показа, че трите въздушни цели в крайна сметка не са преминали през държавната граница на Румъния.

Местната информационна агенция Аджерпрес обръща внимание на стряскаща статистика: от началото на тази година общият брой на въздушните тревоги в окръг Тулча вече надхвърля сбора на всички подобни предупреждения, регистрирани за целия двугодишен период между 2023 г. и 2025 г.

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