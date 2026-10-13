Румъния получава безплатно от САЩ самолет за хуманитарни мисии

Румънските военновъздушни сили ще получат транспортен самолет „C-130H Херкулес“, предоставен напълно безплатно от правителството на САЩ в рамките на програмата за излишно военно оборудване. Това съобщиха от Министерството на отбраната на Румъния на официалната си интернет страница, цитирано по БТА.

Официалната церемония по приемането на машината ще се състои в сряда в 90-та авиобаза „Отопени“. На събитието се очаква да присъстват румънският министър на отбраната Раду Мируца и посланикът на САЩ в страната Дарил Ниренберг.

От румънското военно ведомство подчертават, че събитието е доказателство за близо 30-годишното стратегическо партньорство между Румъния и САЩ, демонстриращо реални резултати в сектора на отбраната. Това е общо осмият самолет от този тип, който северната ни съседка получава.

Румъния участва в американската програма за подкрепа още от 1996 г., когато първите модели C-130B бяха зачислени към нейния транспортен флот. Моделът „C-130H Херкулес“ е многофункционална платформа, предназначена за широк спектър от задачи, включително въздушен транспорт, медицинска евакуация, оказване на хуманитарна помощ и логистична подкрепа при природни бедствия.