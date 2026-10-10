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Румъния засече дронове край границата с Украйна

Румъния засече дронове край границата с Украйна
АР/БТА

Румънските власти са изпратили две предупреждения чрез системата Ro-Alert през нощта срещу 10 октомври

Румънските власти са изпратили две предупреждения чрез системата Ro-Alert през нощта срещу 10 октомври, след като радарите засекли въздушни цели в украинското въздушно пространство близо до границата с Румъния, в района на Тулча, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирано от агенция Аджерпрес.

При първия случай радарните системи засекли въздушна цел на около 20 километра северно от село Периправа, на украинска територия. В отговор два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по засилено въздушно патрулиране, излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“.

Първото предупреждение било изпратено до жителите на северната част на окръг Тулча в 00:17 часа. Тревогата била отменена в 00:40 часа.

По-късно радарите засекли втора въздушна цел в украинското въздушно пространство, този път в района на Чилия. В 02:18 часа местните жители получили ново предупреждение чрез Ro-Alert, а въздушната тревога приключила в 03:13 часа.

От румънското Министерство на отбраната уточниха, че не са регистрирани нарушения на въздушното пространство на страната.

 
 
 

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