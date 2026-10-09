"Райнметал" купи корабостроителницата в Румъния за 138 млн. евро

Румънската корабостроителница в Мангалия беше продадена на търг за 138 млн. евро на румънското подразделение на германската оръжейна компания "Райнметал" (Rheinmetall Real Estate România). Това съобщи телевизия Диджи 24, позовавайки се на информация от съдебния ликвидатор на "Дамен Шипярдс Мангалия" (Damen Shipyards Mangalia).

Сделката създава възможност за възобновяване на дейността на корабостроителницата, която е сред важните индустриални активи на Румъния. Това заяви Паул Дитер Кърлънару, генерален директор на съдебния ликвидатор CITR.

"Този ход осигурява възможност за възобновяване на дейността на корабостроителницата в Мангалия – един от най-важните индустриални активи на Румъния. Продажбата представлява краят на един сложен процес на оползотворяване, целящ да осигури продължаване на дейността и перспектива за окуражаващо бъдеще", посочи той.

Според Диджи 24 "Райнметал" е участвала за първи път в търг за продажбата на корабостроителницата именно при днешната процедура.

Румънското правителство също приветства сделката, като я определи като важна стъпка към възстановяването на дейността на един от значимите промишлени обекти в страната.

Корабостроителницата в Мангалия изпадна във финансови затруднения, които доведоха до фалит и съкращаването на близо 1000 служители. Румънските власти очакват планираните инвестиции на "Райнметал" да позволят възстановяване на производството, разкриване на работни места и превръщане на обекта в един от основните европейски центрове за строителство на военни кораби.

Възобновяването на производството се разглежда и като фактор за укрепване на отбранителните способности на Румъния в Черно море.

"Възобновяването на дейността на корабостроителницата в Мангалия представлява важна стъпка и за сигурността на Румъния в Черно море. Развитието на способностите за строеж на военни кораби ще допринесе за укрепване на националната отбранителна индустрия и ролята на Румъния в източния фланг на НАТО", се посочва в съобщението на правителството.

Диджи 24 припомня, че Румъния е сключила договор с германската оръжейна компания на стойност 920 млн. евро за построяването на четири военни кораба в Мангалия. Проектът се финансира по европейската програма SAFE, а крайният срок за изпълнението му е 2030 г.

"Дамен Шипярдс Мангалия" влезе в процедура по неплатежоспособност през юни 2024 г. по искане на компанията майка - нидерландската "Дамен Холдинг" (Damen Holding).

Нидерландската компания притежава 49% от акциите на корабостроителницата, докато останалите 51% са собственост на румънското Министерство на икономиката.

Продажбата на обекта на подразделението на "Райнметал" отваря възможност за нов етап в развитието му, с акцент върху възстановяването на производството и изграждането на капацитет за строителство на военни кораби.