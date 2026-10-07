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В Румъния могат да варят до 200 литра домашна ракия годишно без акциз

В Румъния могат да варят до 200 литра домашна ракия годишно без акциз

Новият закон увеличава четири пъти досегашния лимит, но напитките трябва да са от собствени плодове и само за лична консумация

Румънците вече ще могат да произвеждат до 200 литра цуйка или палинка годишно за домашна консумация, без да плащат акциз. Законопроектът беше окончателно одобрен днес, съобщава Digi24.

Новото правило предвижда няколко условия, при които домакинствата ще могат да се възползват от освобождаването от акциз.

Лимитът от 200 литра годишно се отнася за едно домакинство, като произведената ракия трябва да бъде предназначена единствено за лична употреба и почерпка.

Плодовете, използвани за производството, трябва да са собственост на домакинството. Продажбата на произведените напитки остава забранена.

Домакинствата, които разполагат с казани за изваряване на ракия, ще трябва да ги регистрират в Земеделския регистър. По този начин властите ще могат да проследяват и контролират производството.

При превишаване на разрешеното количество или при опит за незаконна продажба без бандерол санкциите могат да достигнат 100 000 румънски леи, или около 20 000 евро.

Досега законодателството в Румъния позволяваше освобождаване от акциз или намалена с 50% акцизна ставка за до 50 литра чист алкохол за лична консумация. Това количество се равнява на приблизително 125 литра 40-градусова ракия.

Новият лимит от 200 литра представлява значително увеличение спрямо досегашния режим.

Изменението беше внесено от депутата от Социалдемократическата партия Мирча Говор. Според мотивите му промяната ще даде възможност традиционните напитки да бъдат популяризирани, представяни и дегустирани, без да се превръщат в предмет на търговска продажба.

Вносителят посочва още, че освобождаването от акциз на това количество няма да има съществено отражение върху бюджетните приходи. Според него новите правила ще внесат повече яснота относно употребата на домашно произведените напитки при традиционни семейни събития.

В мотивите към законопроекта се посочва и че новата разпоредба не противоречи на европейското законодателство, тъй като произведените напитки не могат да бъдат продавани.

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