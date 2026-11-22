Органите на реда в Гърция предотвратиха опит на 14-годишно момче да извърши въоръжено нападение в училище срещу свои съученици, които по негови думи системно са го подлагали на тормоз, информира вестник „Катимерини“. От полицията определят инцидента като безпрецедентен за страната.

Разследването е стартирало в гръцката Служба за борба с тероризма след получен сигнал от чуждестранна партньорска агенция. Информацията е касаела потребител в комуникационното приложение „Телеграм“, отправящ заплахи за организиране на масова стрелба.

При последвалата проверка криминалистите са проследили акаунта до непълнолетния тийнейджър. Установено е, че той активно е проучвал предишни случаи на училищни стрелби, правил е опити да се сдобие с огнестрелни оръжия и тактическа екипировка и е планирал да заснеме атаката на видео, за да я разпространи онлайн. Момчето вече е било закупило и 35-сантиметров нож.

Пред разследващите младежът е признал, че целта му е била да отмъсти на група от 10 до 15 непълнолетни, които многократно са го обиждали и са му посягали физически.

От полицията уточняват, че не са открити данни тийнейджърът да изповядва екстремистка идеология или да е действал с терористични подбуди. Властите квалифицират случая като планирано целенасочено насилие, мотивирано изцяло от желание за отмъщение.