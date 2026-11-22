На 22 ноември България отбелязва Деня на българската адвокатура - професионалния празник на адвокатите. Датата е свързана с приемането на първия Закон за адвокатите в страната през 1888 г., с който се поставят основите на съвременната адвокатска професия.

Законът е приет от Петото обикновено народно събрание на 22 ноември 1888 г. и е обнародван в "Държавен вестник" на 24 декември същата година. Значителен принос за неговото изработване и приемане има видният български юрист, общественик и държавник д-р Константин Стоилов.

Професионалният празник се отбелязва официално от 2005 г. по решение на Висшия адвокатски съвет. Той е посветен на ролята на адвокатите в защитата на правата и законните интереси на гражданите, както и на значението на независимата адвокатура за правовата държава.

По повод празника председателят на Висшия адвокатски съвет адвокат Стефан Марчев отправи обръщение към българските граждани и адвокатската общност, излъчено по БНТ на 21 ноември.

В него той припомни приноса на личности като Константин Стоилов, Димитър Греков и Александър Малинов за развитието на адвокатурата и съвременната българска държава.

Марчев изрази признателност към адвокатите, които ежедневно защитават правата на гражданите, и подчерта значението на професионалната отговорност и независимостта на адвокатската общност.

Адвокатурата има специално място в българския конституционен ред. Съгласно член 134 от Конституцията тя е свободна, независима и самоуправляваща се, като подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

Денят на българската адвокатура е повод да бъде припомнена историята на професията и нейната роля за осигуряването на достъп до правосъдие и защита на основните права на гражданите.