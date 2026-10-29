ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

Адвокатите не са длъжни да представят нотариално заверено пълномощно, когато от името на своите клиенти заявяват удостоверения въз основа на регистъра на населението. Това постанови петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС).

Магистратите оставиха в сила решение на тричленен състав, с което беше отхвърлено оспорването на разпоредба от наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Според въпросната наредба трети лица могат да получават подобни документи, когато разполагат с нотариално заверено пълномощно.

Съдът обаче уточнява, че адвокатите не попадат в категорията на тези трети лица, тъй като действат като процесуални представители от името и за сметка на своите клиенти.

Затова за тях се прилагат правилата на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Закона за адвокатурата, които допускат представителство въз основа на писмено пълномощно.

ВАС отхвърля и доводите, че оспорваната разпоредба противоречи на Закона за гражданската регистрация. Според съда двата нормативни акта уреждат различни отношения.

Магистратите не установяват и нарушения при приемането на наредбата или липса на компетентност на органите, които са я издали.

Решението по административно дело № 2939/2026 г. е окончателно и не подлежи на обжалване.