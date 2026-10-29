Новини
Търси
Подкаст
Общество

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението
БТА

Върховните магистрати потвърдиха, че адвокатите могат да представляват клиентите си с обикновено писмено пълномощно

Адвокатите не са длъжни да представят нотариално заверено пълномощно, когато от името на своите клиенти заявяват удостоверения въз основа на регистъра на населението. Това постанови петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС).

Магистратите оставиха в сила решение на тричленен състав, с което беше отхвърлено оспорването на разпоредба от наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Според въпросната наредба трети лица могат да получават подобни документи, когато разполагат с нотариално заверено пълномощно.

Съдът обаче уточнява, че адвокатите не попадат в категорията на тези трети лица, тъй като действат като процесуални представители от името и за сметка на своите клиенти.

Затова за тях се прилагат правилата на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Закона за адвокатурата, които допускат представителство въз основа на писмено пълномощно.

ВАС отхвърля и доводите, че оспорваната разпоредба противоречи на Закона за гражданската регистрация. Според съда двата нормативни акта уреждат различни отношения.

Магистратите не установяват и нарушения при приемането на наредбата или липса на компетентност на органите, които са я издали.

Решението по административно дело № 2939/2026 г. е окончателно и не подлежи на обжалване.

Още по темата

Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

ВАС отмени освобождаването на окръжния прокурор на Плевен по искане на Сарафов

ВАС отмени освобождаването на окръжния прокурор на Плевен по искане на Сарафов

ВАС реши: Разширява кариерата край село Боснек, жителите плащат разходите по делото

ВАС реши: Разширява кариерата край село Боснек, жителите плащат разходите по делото

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

Роден едва 750 грама: Малкият Антонио се върна при лекарите, спасили живота му

Роден едва 750 грама: Малкият Антонио се върна при лекарите, спасили живота му

От Болград до София: Бесарабските българи празнуват своя ден

От Болград до София: Бесарабските българи празнуват своя ден

Протест в Мездра заради домашния арест на шофьора, обвинен за смъртта на Иван и Йоана

Протест в Мездра заради домашния арест на шофьора, обвинен за смъртта на Иван и Йоана

Водещи

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

  • Преди 9 минути
Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

  • Преди 12 минути
Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

  • Преди 14 минути
Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

  • Преди 16 минути
ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

  • Преди 20 минути
Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

  • Преди 21 минути
ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

  • Преди 35 минути
Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

  • Преди 37 минути
Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

  • Преди 37 минути
Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

  • Преди 43 минути
Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

  • Преди 50 минути
Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

  • Преди 51 минути
Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

  • Преди 51 минути
Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

  • Преди 52 минути