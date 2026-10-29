От Болград до София: Бесарабските българи празнуват своя ден

Денят на бесарабските българи се отбелязва днес, 29 октомври, с празничен концерт в София, който ще събере млади таланти от българските общности в Украйна и Молдова и изпълнители от столицата. Събитието ще започне в 18:30 часа в Народно читалище "Славянска беседа“, съобщава Българското национално радио.

Организатор на концерта е Дружеството за връзки с бесарабските и таврийските българи "Родолюбец“ – София, което отбелязва празника от близо 30 години. В програмата ще участват състави от столичното Народно читалище "Васил Левски“, както и млади български изпълнители от Украйна и Молдова.

Инициативата има за цел да поддържа културните връзки между България и сънародниците ни в Бесарабия, Таврия и други региони, където поколения наред живеят потомци на български преселници.

Историята на празника води към град Болград и 29 октомври 1838 година, когато е осветен православният храм "Свето Преображение Господне“. Църквата е изградена със средства и труд на българските преселници в Бесарабия и постепенно се превръща в един от символите на тяхната духовна и национална идентичност.

Сто години по-късно, през 1938 г., по повод вековния юбилей от освещаването на храма, възниква инициативата 29 октомври да бъде отбелязван като Ден на бесарабските българи.

И до днес българските общности в Украйна и Молдова продължават да съхраняват българския език, народните обичаи, традициите и културното наследство, предавани през поколенията.

Празничният концерт в София е част от ежегодните инициативи, които събират представители на тези общности и техни сънародници от България, като поддържат жива връзката с историческите им корени.