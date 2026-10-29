БФС потвърди шестмесечно наказание за ритници и псувни по рефер

Апелативната комисия към БФС потвърди наказанието на футболиста на Родопа Смолян Антон Белюков за агресия към съдията Николай Запрянов в мача от Купата на България срещу Несебър.

В докладът от мача пише, че играчът е ритнал рефера, отправял е псувни и обиди и многократно е замахвал с юмруци към лицето му. Белюков е обжалвал санкцията, но жалбата му е оставена без уважение, а решението е окончателно.

СЪОБЩЕНИЕТО ОТ АП. К. КЪМ БФС:

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 6/29.10.2026 г.

По жалба на Антон Бисеров Белюков -състезател на ФК „Родопа“ гр. Смолян, срещу Решение на Дисциплинарната комисия на БФС от 13.10.2026 г. в частта, с която му е наложено наказание „спиране на състезателни права“ за 6 /шест/ месеца, считано от 04.10.2026 г.

Апелативната комисия на БФС, разгледа жалбата и доказателствата по преписката, и като взе предвид:

УСТАНОВИ:

С Решение на Дисциплинарната комисия на БФС от 13.10.2026 г. по доклад за нанасяне на удар/ритане на длъжностно лице, на основание чл. 25 от Дисциплинарния правилник за сезон 2026/2027 г., на Антон Бисеров Белюков, състезател на ФК „Родопа“ гр. Смолян, е наложено наказание „спиране на състезателни права“ за 6 /шест/ месеца, считано от 04.10.2026 г.

От доказателствата по преписката, рапорт на съдията и доклад на делегата на срещата-се установява, че след края на футболната среща между ФК „Родопа“ гр. Смолян и ФК „Несебър“ гр. Бургас, проведена на 04.10.2026 г., няколко футболисти на домакините са се насочили към главния съдия и са извършили агресивни действия спрямо него. Конкретно за жалбоподателя Антон Бисеров Белюков е установено, че е ритнал главния съдия с крак, отправял е псувни и обиди и многократно е замахвал с юмруци към лицето му.

При това фактическо положение Дисциплинарната комисия правилно е квалифицирала деянието по чл. 25 от Дисциплинарния правилник, който предвижда за нарушение, включващо нанесен удар на едно или повече длъжностни лица, наказание „спиране на състезателни права“ за срок 1 /една/ година.

Дисциплинарната комисия е определила наказание „спиране на състезателни права“ за 6 /шест/ месеца, т.е. под предвидения в чл. 25 минимум, като е отчела смекчаващи обстоятелства по реда на чл. 16, ал. 3 и ал. 4 от Дисциплинарния правилник. Поради липса на данни за допуснати съществени процесуални нарушения и при липса на допълнителни доказателства за смекчаващи обстоятелства на извършеното нарушение, наложеното наказание не може да бъде намалено.

Жалбата е допустима, но не са налице основания за отмяна или изменение на обжалваното решение.

Предвид горното, Ап. К при БФС

РЕШИ: