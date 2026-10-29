БФС потвърди шестмесечно наказание за ритници и псувни по рефер
Антон Белюков от Родопа Смолян няма да бъде на терена скоро
Апелативната комисия към БФС потвърди наказанието на футболиста на Родопа Смолян Антон Белюков за агресия към съдията Николай Запрянов в мача от Купата на България срещу Несебър.
В докладът от мача пише, че играчът е ритнал рефера, отправял е псувни и обиди и многократно е замахвал с юмруци към лицето му. Белюков е обжалвал санкцията, но жалбата му е оставена без уважение, а решението е окончателно.
СЪОБЩЕНИЕТО ОТ АП. К. КЪМ БФС:
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 6/29.10.2026 г.
По жалба на Антон Бисеров Белюков -състезател на ФК „Родопа“ гр. Смолян, срещу Решение на Дисциплинарната комисия на БФС от 13.10.2026 г. в частта, с която му е наложено наказание „спиране на състезателни права“ за 6 /шест/ месеца, считано от 04.10.2026 г.
Апелативната комисия на БФС, разгледа жалбата и доказателствата по преписката, и като взе предвид:
УСТАНОВИ:
С Решение на Дисциплинарната комисия на БФС от 13.10.2026 г. по доклад за нанасяне на удар/ритане на длъжностно лице, на основание чл. 25 от Дисциплинарния правилник за сезон 2026/2027 г., на Антон Бисеров Белюков, състезател на ФК „Родопа“ гр. Смолян, е наложено наказание „спиране на състезателни права“ за 6 /шест/ месеца, считано от 04.10.2026 г.
От доказателствата по преписката, рапорт на съдията и доклад на делегата на срещата-се установява, че след края на футболната среща между ФК „Родопа“ гр. Смолян и ФК „Несебър“ гр. Бургас, проведена на 04.10.2026 г., няколко футболисти на домакините са се насочили към главния съдия и са извършили агресивни действия спрямо него. Конкретно за жалбоподателя Антон Бисеров Белюков е установено, че е ритнал главния съдия с крак, отправял е псувни и обиди и многократно е замахвал с юмруци към лицето му.
При това фактическо положение Дисциплинарната комисия правилно е квалифицирала деянието по чл. 25 от Дисциплинарния правилник, който предвижда за нарушение, включващо нанесен удар на едно или повече длъжностни лица, наказание „спиране на състезателни права“ за срок 1 /една/ година.
Дисциплинарната комисия е определила наказание „спиране на състезателни права“ за 6 /шест/ месеца, т.е. под предвидения в чл. 25 минимум, като е отчела смекчаващи обстоятелства по реда на чл. 16, ал. 3 и ал. 4 от Дисциплинарния правилник. Поради липса на данни за допуснати съществени процесуални нарушения и при липса на допълнителни доказателства за смекчаващи обстоятелства на извършеното нарушение, наложеното наказание не може да бъде намалено.
Жалбата е допустима, но не са налице основания за отмяна или изменение на обжалваното решение.
Предвид горното, Ап. К при БФС
РЕШИ:
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ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Антон Бисеров Белюков, състезател на ФК „Родопа“ гр. Смолян, срещу Решение на Дисциплинарната комисия на БФС от 13.10.2026 г.
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ПОТВЪРЖДАВА Решение на Дисциплинарната комисия на БФС от 13.10.2026 г. в частта, с която на Антон Бисеров Белюков е наложено наказание „спиране на състезателни права“ за 6 /шест/ месеца, считано от 04.10.2026 г.
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Настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 63 от Дисциплинарния правилник на БФС.