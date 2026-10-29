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Избирателната активност на балотажа пада на последните четири президентски вота

Избирателната активност на балотажа пада на последните четири президентски вота
Снимка: БТА

За първи път от началото на прекия президентски вот тенденцията на по-ниско участие във втория тур се наблюдава в четири поредни избора, докато първият тур през 2026 г. отчете рекордно ниска активност

Избирателната активност на втория тур на президентските избори в България е по-ниска от тази на първия в четири поредни вота. Тенденцията се наблюдава от 2006 г. насам и придобива особено значение преди предстоящия балотаж на 1 ноември. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Първият тур на президентските избори на 25 октомври премина при рекордно ниска избирателна активност от 22,98% - най-ниската стойност, регистрирана на президентски вот в страната. На този фон историческите данни показват, че през последните две десетилетия балотажите привличат все по-малко избиратели в сравнение с първия тур.

На президентските избори през 2021 г. активността спада от 40,5% на първия тур до 34,8% на втория, което представлява намаление с 5,7 процентни пункта.

Подобна е тенденцията и през 2016 г., когато участието намалява от 57,5% на 51,6%. Разликата между двата тура тогава е 5,9 процентни пункта.

През 2011 г. активността също се понижава - от 51,8% на първия тур до 48% на балотажа, или спад с 3,8 процентни пункта.

На изборите през 2006 г. разликата е по-малка, но тенденцията е същата. Тогава до урните на първия тур отиват 42,5% от избирателите, а на втория - 41,2%.

По-различна е картината при по-ранните президентски избори, когато балотажът успява да привлече допълнителни гласоподаватели.

През 2001 г. избирателната активност се увеличава значително - от 41,6% на първия тур до 54,9% на втория. Това е ръст от 13,3 процентни пункта.

През 1996 г. също има увеличение, макар и незначително - от 61,1% до 61,5%.

При първите преки президентски избори през 1992 г. активността достига 75,4% на първия тур и 75,9% на втория. И двете стойности са значително по-високи от отчетените през последните години.

Данните очертават промяна в поведението на избирателите: докато през 90-те години и през 2001 г. вторият тур е привличал повече гласоподаватели, от 2006 г. насам активността на балотажа неизменно е по-ниска.

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