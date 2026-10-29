ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

Между "Прогресивна България" и "Възраждане" има нова сглобка и членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките, след като вчера отказаха да установят нарушение при 105 подадени сигнала за призива на Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова от комуникационните канали на Министерския съвет. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"ЦИК и по-точно членовете на "Прогресивна България" и "Възраждане", между които има нова сглобка, дължат своите оставки. ЦИК не е просто дирекция на Министерския съвет. ЦИК не е продължение на изпълнителната власт и не трябва да прави точно това, което му кажат Радев и Йотова. Тези органи следва да са независими. ЦИК се грижи за честността на изборите, а не за комфорта и спокойствието на самозабравила се изпълнителна власт. Затова - оставки на членовете на ЦИК от "Прогресивна България" и "Възраждане", каза Божанов.

Народният представител от "Демократична България" Александра Стеркова разкри повече подробности за протеклото вчера заседание на Централната избирателна комисия. Тя подчерта, че още в самото начало членовете от квотата на ПБ и "Възраждане" в ЦИК са опитали да не разглеждат сигнала по същество. Вместо това намерението им е било да се произнесат с писмо, което не подлежи на по-нататъшен съдебен контрол.

"След множество аргументи, изложени от членове в ЦИК, в крайна сметка бе взета почивка и мнозинството се произнесе с решение, което не установява нарушение на изборните правила. Това решение вече е обжалвано и ще очакваме от съда да се произнесе и да направи това, което ЦИК отказа. А именно да установи нарушение на изборните правила", подчерта Стеркова.

Депутатът добави, че поведението на този състав на ЦИК е изключително тревожно и не е прецедент от старта на кандидат-президентското съревнование насам.

"От началото на кампанията са подадени серия сигнали, включително за въвличане на деца в кампанията на Илияна Йотова, които ЦИК отново е препратил с писмо до друга институция. Няма да търпим отказ от изпълнение на задълженията по контролиране на изборните правила", заключи Стеркова.