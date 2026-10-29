Новини
Търси
Подкаст
Политика

ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания
Снимка: БТА

Божидар Божанов обвини членовете на комисията от квотите на "Прогресивна България" и "Възраждане" в нова политическа сглобка заради решението по 105 сигнала срещу комуникационните канали на Министерския съвет

Между "Прогресивна България" и "Възраждане" има нова сглобка и членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките, след като вчера отказаха да установят нарушение при 105 подадени сигнала за призива на Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова от комуникационните канали на Министерския съвет. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"ЦИК и по-точно членовете на "Прогресивна България" и "Възраждане", между които има нова сглобка, дължат своите оставки. ЦИК не е просто дирекция на Министерския съвет. ЦИК не е продължение на изпълнителната власт и не трябва да прави точно това, което му кажат Радев и Йотова. Тези органи следва да са независими. ЦИК се грижи за честността на изборите, а не за комфорта и спокойствието на самозабравила се изпълнителна власт. Затова - оставки на членовете на ЦИК от "Прогресивна България" и "Възраждане", каза Божанов.

Народният представител от "Демократична България" Александра Стеркова разкри повече подробности за протеклото вчера заседание на Централната избирателна комисия. Тя подчерта, че още в самото начало членовете от квотата на ПБ и "Възраждане" в ЦИК са опитали да не разглеждат сигнала по същество. Вместо това намерението им е било да се произнесат с писмо, което не подлежи на по-нататъшен съдебен контрол.

"След множество аргументи, изложени от членове в ЦИК, в крайна сметка бе взета почивка и мнозинството се произнесе с решение, което не установява нарушение на изборните правила. Това решение вече е обжалвано и ще очакваме от съда да се произнесе и да направи това, което ЦИК отказа. А именно да установи нарушение на изборните правила", подчерта Стеркова.

Депутатът добави, че поведението на този състав на ЦИК е изключително тревожно и не е прецедент от старта на кандидат-президентското съревнование насам.

"От началото на кампанията са подадени серия сигнали, включително за въвличане на деца в кампанията на Илияна Йотова, които ЦИК отново е препратил с писмо до друга институция. Няма да търпим отказ от изпълнение на задълженията по контролиране на изборните правила", заключи Стеркова.

Още по темата

„Демократична България“: Подцениха ни сериозно на тези избори

„Демократична България“: Подцениха ни сериозно на тези избори

Ивайло Мирчев: Управляващите готвят компромат тип "червена книжка" на Гюров

Ивайло Мирчев: Управляващите готвят компромат тип "червена книжка" на Гюров

Божанов: Бюджетът трябва да е внесен до 31 октомври, закононарушение е да се крие

Божанов: Бюджетът трябва да е внесен до 31 октомври, закононарушение е да се крие

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

Иван Демерджиев: Проверяваме кметове в цялата страна на различни политически сили

Иван Демерджиев: Проверяваме кметове в цялата страна на различни политически сили

Бюджет 2027 ще бъде представен следващата седмица

Бюджет 2027 ще бъде представен следващата седмица

Александър Сиди: Лицемерно е да искаш да си президент, когато си рязал правомощията на държавния глава

Александър Сиди: Лицемерно е да искаш да си президент, когато си рязал правомощията на държавния глава

Пламен Абровски: Маслото и прясното мляко в Люксембург са по-евтини от българските

Пламен Абровски: Маслото и прясното мляко в Люксембург са по-евтини от българските

Водещи

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

  • Преди 2 минути
ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

  • Преди 8 минути
Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

  • Преди 9 минути
И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин

И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин

  • Преди 15 минути
Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

  • Преди 19 минути
Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

  • Преди 33 минути
50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско

50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари

  • Преди 43 минути
Ердоган: Турската нация ще остави отпечатъка си върху този век

Ердоган: Турската нация ще остави отпечатъка си върху този век

  • Преди 48 минути
Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

  • Преди 50 минути
Байерн се развихри с шест гола, Байер направи зрелищен обрат за Купата

Байерн се развихри с шест гола, Байер направи зрелищен обрат за Купата

  • Преди 1 час
София е домакин на XV Световен ромски конгрес

София е домакин на XV Световен ромски конгрес

Политическата мисия на ООН в Сомалия приключва

Политическата мисия на ООН в Сомалия приключва

  • Преди 1 час
Продължава издирването на оцелели при железопътната катастрофа в Испания

Продължава издирването на оцелели при железопътната катастрофа в Испания

  • Преди 1 час
Облаци и валежи в по-голямата част от страната и утре

Облаци и валежи в по-голямата част от страната и утре

  • Преди 1 час