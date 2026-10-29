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„Действайте, ще ви бъде платено“ - свидетел чул разговор преди инцидента със Соня Колтуклиева

„Действайте, ще ви бъде платено“ - свидетел чул разговор преди инцидента със Соня Колтуклиева
БТА

Преди седмица Софийският военен съд реши, че не е необходимо да налага мярка за неотклонение на Варадинов и го освободи от ареста

Свидетел е дочул телефонен разговор на Соня Колтуклиева, преди инцидента с нея, като женски глас е казал – „Действайте, ще ви бъде платено“.

Това каза адвокат Тервел Георгиев по време на заседание по протеста на прокуратурата срещу освобождаването от ареста на Мартин Варадинов, служител на Националната служба за охрана (НСО), обвинен за нанесена средна телесна повреда на Колтуклиева.

Адвокатът добави, че според видео-технически експертизи Варадинов хваща ръката на Колтуклиева и я е свалил от дръжката на вратата на колата на председателя на парламента. Адвокатът уточни, че избутване не е имало.

Свидетелят, дочул разговора на Колтуклиева, е казал, че след това тя е говорила с други трима души, които са били на място и са свидетели по делото. Тези свидетели казват, че Колтуклиева е била избутана.

Свидетелските показания и експертизите са нови доказателства, представени от прокуратурата и приети от съда и защитата на Варадинов за прилагане към делото.

Преди седмица Софийският военен съд реши, че не е необходимо да налага мярка за неотклонение на Варадинов и го освободи от ареста.

Съдът прие, че той е изпълнявал служебните си задължения при инцидента и от събраните доказателства не може да се произведе извод, че телесната повреда е получена от удар, нанесен от обвиняемия. Определението на съда обаче беше протестирано от прокуратурата.

Бих искал да потвърдите определението на първоинстанционния съд, каза днес Мартин Варадинов пред съда. Адвокатът му настоя протестът на прокуратурата да бъде отхвърлен.

Военната прокуратурата смята, че е налице опасност Варадинов да извърши престъпление против правосъдието, както и че има доказателства, че е извършил престъплението, за което е обвинен. 

В съдебната зала, в подкрепа на колегата му, има множество служители на НСО.

В момента тричленен състав на военно-апелативния съд, който разглежда делото, излезе на съвещание, като се очаква около 15:30 часа да прочете решение относно искането на военната прокуратура да бъде отхвърлено определението на първоинстанционния съд и Варадинов да остане за постоянно в ареста.

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