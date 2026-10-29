Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Кими Антонели създава академия за млади пилоти

Кими Антонели създава академия за млади пилоти
АП/БТА

Лидерът във Формула 1 иска да помага на таланти да намерят път към моторните спортове

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели обяви намерението си да създаде собствена състезателна академия за млади спортисти. Италианецът иска да даде възможност на бъдещи пилоти да се развиват в различни категории на моторните спортове.

„Искаме да създадем академия за млади хора, за да им дадем възможност да се включат в моторните спортове. Моторните спортове са прекрасен, но предизвикателен свят. Да получиш шанс в него не е лесно. Искаме да помогнем на младите пилоти да получат тази възможност“, заяви Антонели, цитиран от Auto Motor und Sport.

20-годишният състезател подчерта, че проектът няма да бъде насочен единствено към Формула 1. Според него младите таланти могат да намерят реализация и в професионалните GT състезания.

„GT състезанията бързо набират популярност. Макс Ферстапен помага за повишаване на осведомеността и демонстрира колко вълнуващо е това“, допълни пилотът на Мерцедес.

Антонели дебютира във Формула 1 през 2025 година, а през настоящия сезон води в класирането с 365 точки. Италианецът има девет победи в 18 състезания и преднина от 123 точки пред съотборника си Джордж Ръсел.

Още по темата

Кими Антонели спечели в Остин и е на две точки от световната титла

Кими Антонели спечели в Остин и е на две точки от световната титла

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

Кими Антонели остава предпазлив въпреки аванса от 81 точки

Кими Антонели остава предпазлив въпреки аванса от 81 точки

Кими Антонели спечели дебютното състезание на „Мадринг“

Кими Антонели спечели дебютното състезание на „Мадринг“

Кими Антонели триумфира в Гран При на Италия от Формула 1

Кими Антонели триумфира в Гран При на Италия от Формула 1

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

Водещи

Макрон обвини крайната десница в подклаждане на „атмосфера на расизъм“

Макрон обвини крайната десница в подклаждане на „атмосфера на расизъм“

  • Току-що
Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

  • Преди 11 минути
Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

  • Преди 13 минути
Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

  • Преди 16 минути
Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

  • Преди 18 минути
ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

  • Преди 22 минути
Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

  • Преди 23 минути
ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

  • Преди 37 минути
Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

  • Преди 38 минути
Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

  • Преди 38 минути
Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

  • Преди 45 минути
Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

  • Преди 52 минути
Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

  • Преди 52 минути
Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

  • Преди 53 минути