Кими Антонели създава академия за млади пилоти

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели обяви намерението си да създаде собствена състезателна академия за млади спортисти. Италианецът иска да даде възможност на бъдещи пилоти да се развиват в различни категории на моторните спортове.

„Искаме да създадем академия за млади хора, за да им дадем възможност да се включат в моторните спортове. Моторните спортове са прекрасен, но предизвикателен свят. Да получиш шанс в него не е лесно. Искаме да помогнем на младите пилоти да получат тази възможност“, заяви Антонели, цитиран от Auto Motor und Sport.

20-годишният състезател подчерта, че проектът няма да бъде насочен единствено към Формула 1. Според него младите таланти могат да намерят реализация и в професионалните GT състезания.

„GT състезанията бързо набират популярност. Макс Ферстапен помага за повишаване на осведомеността и демонстрира колко вълнуващо е това“, допълни пилотът на Мерцедес.

Антонели дебютира във Формула 1 през 2025 година, а през настоящия сезон води в класирането с 365 точки. Италианецът има девет победи в 18 състезания и преднина от 123 точки пред съотборника си Джордж Ръсел.