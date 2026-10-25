Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

Кими Антонели ще стартира от първа позиция в Гран при на САЩ, което започва тази вечер след 22:00 часа българско време. Италианецът записа най-добра обиколка от 1:34.035 минути в квалификацията на „Circuit of the Americas“.

Пилотът на Мерцедес изпревари с 0.179 секунди Макс Ферстапен, който ще стартира до него на първата редица. Исак Хаджар се класира трети, а Шарл Льоклер и Люис Хамилтън заеха съответно четвъртата и петата позиция.

„Хубаво е да се завърна. Макс беше много бърз, а Исак се справи невероятно, така че няма да бъде лесно. Надявам се да направим добър старт, да влезем първи в завой №1 и след това да диктуваме темпото“, заяви Антонели.

20-годишният италианец води със 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел. За да спечели титлата още в Тексас, той трябва да завърши първи, а Ръсел да остане извън първите девет и Хамилтън - извън топ 5.

Успехът би превърнал Антонели в най-младия световен шампион в историята на Формула 1 и в първия италианец с титлата от 1953 година насам. Спечеленият полпозишън е негов седми за сезона и първи след Гран при на Белгия през юли.

Верстапен обясни изоставането си с липса на сцепление и силния вятър. „Колата започна да подскача като кенгуру и последва сериозно поднасяне. Тогава вече знаеш, че обиколката е провалена“, коментира пилотът на Ред Бул.